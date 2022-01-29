https://ria.ru/20220129/volna-1770093583.html

Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России

Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России - РИА Новости, 29.01.2022

Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России

Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал, заявил в беседе с РИА Новости вирусолог,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T03:09

2022-01-29T03:09

2022-01-29T03:09

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей нетесов

омикрон-штамм коронавируса

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НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал, заявил в беседе с РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Ученый считает, что в целом в России темпы вакцинации от коронавируса недостаточные.Штамм коронавируса "омикрон" в январе стремительно распространяется по регионам России, постепенно вытесняя предшествующий штамм "дельта". По данным на 27 января, распространение "омикрона" фиксируется уже в 74 регионах России.

https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, омикрон-штамм коронавируса