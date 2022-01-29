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Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России
Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России - РИА Новости, 29.01.2022
Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России
Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал, заявил в беседе с РИА Новости вирусолог,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:09
2022-01-29T03:09
2022-01-29T03:09
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НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал, заявил в беседе с РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Ученый считает, что в целом в России темпы вакцинации от коронавируса недостаточные.Штамм коронавируса "омикрон" в январе стремительно распространяется по регионам России, постепенно вытесняя предшествующий штамм "дельта". По данным на 27 января, распространение "омикрона" фиксируется уже в 74 регионах России.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, омикрон-штамм коронавируса
Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России
Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырех месяцев