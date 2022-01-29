В Карабахе заблудились четверо азербайджанских военных
Четверо азербайджанских военных заблудились в горах у армянской границы, офицера еще ищут
Азербайджанские военные. Архивное фото
БАКУ, 29 янв - РИА Новости. Четверо военнослужащих азербайджанской армии, в том числе офицер, заблудились из-за непогоды в труднодоступной местности в Кельбаджарском районе в горах Карабаха, офицера до сих пор ищут, сообщает в субботу пресс-служба минобороны Азербайджана.
"В связи с резким изменением погоды и бурей на территории Алагёлляр в Кяльбаджарском районе (написание, принятое в Азербайджане - ред.) заблудились и пропали четверо военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу", - говорится в сообщении.
Алагёлляр, два высокогорных озера в самой западной точке Карабаха, находятся в труднодоступной местности на границе с Арменией. В настоящее время данная местность засыпана снегом, проезд туда крайне затруднен.
"В результате поисков 29 января младший сержант Гусейнов, солдат Гусейнов и солдат Керимов были найдены, помещены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и находятся под врачебным контролем... Поиски старшего лейтенанта Багирова продолжаются", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.