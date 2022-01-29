https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html

В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище

В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище - РИА Новости, 29.01.2022

В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище

Правоохранительные органы Казахстана в городе Уштобе Алма-Атинской области расследуют уголовное дело по факту вандализма на православном кладбище, сообщила... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:51

2022-01-29T16:51

2022-01-29T17:13

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана в городе Уштобе Алма-Атинской области расследуют уголовное дело по факту вандализма на православном кладбище, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.По данным местных СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники."В отделе полиции Каратальского района зарегистрировано уголовное дело по статье 294 Уголовного кодекса ("вандализм" - ред.). В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201101/kladbische-1582562544.html

казахстан

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в мире, казахстан, алма-атинская область