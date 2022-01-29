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Религия
https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html
В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище
В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище - РИА Новости, 29.01.2022
В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище
Правоохранительные органы Казахстана в городе Уштобе Алма-Атинской области расследуют уголовное дело по факту вандализма на православном кладбище, сообщила... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:51
2022-01-29T17:13
религия
в мире
казахстан
алма-атинская область
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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана в городе Уштобе Алма-Атинской области расследуют уголовное дело по факту вандализма на православном кладбище, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.По данным местных СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники."В отделе полиции Каратальского района зарегистрировано уголовное дело по статье 294 Уголовного кодекса ("вандализм" - ред.). В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению", - говорится в сообщении.
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в мире, казахстан, алма-атинская область
16:51 29.01.2022 (обновлено: 17:13 29.01.2022)
 
В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище

Полиция Казахстана ищет поваливших более 20 крестов на кладбище в Алма-Атинской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрест на могиле
Крест на могиле - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана в городе Уштобе Алма-Атинской области расследуют уголовное дело по факту вандализма на православном кладбище, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным местных СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники.
"В отделе полиции Каратальского района зарегистрировано уголовное дело по статье 294 Уголовного кодекса ("вандализм" - ред.). В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению", - говорится в сообщении.
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