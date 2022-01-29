https://ria.ru/20220129/vakansiya-1770094461.html

Эльфы и разведчики: самые редкие и необычные вакансии в России

Названы самые редкие и необычные вакансии в России - РИА Новости, 29.01.2022

Эльфы и разведчики: самые редкие и необычные вакансии в России

Курьер-разведчик, хозяин жизни, эльф чистоты и повелитель пенных напитков вошли в список редких и необычных вакансий, составленных HeadHunter (есть у РИА... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T03:50

2022-01-29T03:50

2022-01-29T04:01

общество

работа

пермь

челябинск

headhunter

яндекс

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Курьер-разведчик, хозяин жизни, эльф чистоты и повелитель пенных напитков вошли в список редких и необычных вакансий, составленных HeadHunter (есть у РИА Новости).Как рассказали в компании, редкие и необычные вакансии бывают разными — от уникальных (не более одной вакансии в год) до нескольких сотен вакансий в год, которые на фоне массовых все равно выглядят нестандартными.Например, в Тюмени предлагают работу пивному сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей. От будущего работника требуется не только умение проводить пивные дегустации, отлично разбираться в сортах пива, но и опыт работы пивоваром не менее пяти лет, а также знание немецкого. Его коллеге — повелителю пенных напитков — в Архангельске обещают более скромную зарплату: от 25 до 50 тысяч рублей.В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. Сотруднику предстоит посещать рестораны, кафе и фуд-корты и дегустировать бургеры, шаверму, закуски и напитки за счет компании. Платить работнику будут от 50 300 до 56 700 рублей на руки. Мясоперерабатывающий завод в северной столице находится в поисках дозировщика специй на зарплату от 45 тысяч рублей.Оператор недвижимости в Пензе ищет хозяина жизни, которому обещают платить от 70 тысяч рублей в месяц. Работодатель не раскрыл в вакансии, что он вкладывает в это понятие и какими будут рабочие обязанности сотрудника.Компания "Яндекс" начала приглашать курьеров-разведчиков, которые не только доставляют товары и еду, но и посещают разные организации, собирая о них данные.В Смоленске ищут детектива торгового зала для предотвращения нештатных ситуаций, задержания и передачи в полицию нарушителей.В условиях дефицита персонала в Перми открыли вакансию робота-инженера на разработку технических проектов и конструкторской документации. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей. Роботу обещают вкусное и полезное питание 220 Вольт, полностью лицензионное программное обеспечение с регулярными обновлениями и противовирусные препараты за счет компании.Романтическая вакансия сопровождающего на свидания на крыше открыта в Ростове-на-Дону. Соискателю предлагают от 25 до 35 тысяч рублей.Работодатели в России также разыскивают целый сонм сказочных персонажей в роли сотрудников. В частности, в Красноярске требуется фея или эльф чистоты, в Челябинске — фея по корпоративной культуре, а в Москве — хранитель счастья пользователей.

https://ria.ru/20220113/vakansiya-1767589641.html

https://ria.ru/20211203/rabota-1761947836.html

https://ria.ru/20210919/vakansii-1750744176.html

пермь

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, работа, пермь, челябинск, headhunter, яндекс, россия