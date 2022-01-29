Эльфы и разведчики: самые редкие и необычные вакансии в России

03:50 29.01.2022 (обновлено: 04:01 29.01.2022)
Названы самые редкие и необычные вакансии в России
HeadHunter: курьер-разведчик и эльф чистоты вошли в топ редких вакансий в России
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Курьер-разведчик, хозяин жизни, эльф чистоты и повелитель пенных напитков вошли в список редких и необычных вакансий, составленных HeadHunter (есть у РИА Новости).
Как рассказали в компании, редкие и необычные вакансии бывают разными — от уникальных (не более одной вакансии в год) до нескольких сотен вакансий в год, которые на фоне массовых все равно выглядят нестандартными.
13 января, 03:45Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России
Например, в Тюмени предлагают работу пивному сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей. От будущего работника требуется не только умение проводить пивные дегустации, отлично разбираться в сортах пива, но и опыт работы пивоваром не менее пяти лет, а также знание немецкого. Его коллеге — повелителю пенных напитков — в Архангельске обещают более скромную зарплату: от 25 до 50 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. Сотруднику предстоит посещать рестораны, кафе и фуд-корты и дегустировать бургеры, шаверму, закуски и напитки за счет компании. Платить работнику будут от 50 300 до 56 700 рублей на руки. Мясоперерабатывающий завод в северной столице находится в поисках дозировщика специй на зарплату от 45 тысяч рублей.
Оператор недвижимости в Пензе ищет хозяина жизни, которому обещают платить от 70 тысяч рублей в месяц. Работодатель не раскрыл в вакансии, что он вкладывает в это понятие и какими будут рабочие обязанности сотрудника.
3 декабря 2021, 07:22Названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей с инвалидностью
Компания "Яндекс" начала приглашать курьеров-разведчиков, которые не только доставляют товары и еду, но и посещают разные организации, собирая о них данные.
В Смоленске ищут детектива торгового зала для предотвращения нештатных ситуаций, задержания и передачи в полицию нарушителей.
В условиях дефицита персонала в Перми открыли вакансию робота-инженера на разработку технических проектов и конструкторской документации. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей. Роботу обещают вкусное и полезное питание 220 Вольт, полностью лицензионное программное обеспечение с регулярными обновлениями и противовирусные препараты за счет компании.
Романтическая вакансия сопровождающего на свидания на крыше открыта в Ростове-на-Дону. Соискателю предлагают от 25 до 35 тысяч рублей.
Работодатели в России также разыскивают целый сонм сказочных персонажей в роли сотрудников. В частности, в Красноярске требуется фея или эльф чистоты, в Челябинске — фея по корпоративной культуре, а в Москве — хранитель счастья пользователей.
19 сентября 2021, 08:36Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября