https://ria.ru/20220129/ukraina-1770120032.html

В НАТО заявили о готовности предоставить помощь Украине

В НАТО заявили о готовности предоставить помощь Украине - РИА Новости, 29.01.2022

В НАТО заявили о готовности предоставить помощь Украине

НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае эскалации напряженности заставит "заплатить высокую цену", заявил генсек альянса Йенс РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:04

2022-01-29T13:04

2022-01-29T17:48

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РИМ, 29 янв — РИА Новости. НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае эскалации напряженности заставит "заплатить высокую цену", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Stampa."Мы готовы приступить к диалогу с Россией. Никто не заинтересован в вооруженном конфликте. В случае политического решения выиграем мы все", — сказал он.Тем не менее альянс "готов к худшему", добавил генсек."Если Россия еще раз применит силу против Украины, она должна будет заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости", — заявил он.По словам Столтенберга, если Россия рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного."В случае агрессии мы и в этот раз мы направим больше сил", — подчеркнул генсек.Он выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России. "Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо", — заключил Столтенберг.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/ssha-1770075126.html

https://ria.ru/20220128/nato-1770048238.html

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769988671.html

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в мире, киев, сша, йенс столтенберг, нато, сергей лавров, россия