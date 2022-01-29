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Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник
Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2022
Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе отправится с поездкой в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил источник в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:41
2022-01-29T01:42
в мире
украина
великобритания
борис джонсон
россия
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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе отправится с поездкой в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил источник в правительственных кругах Великобритании.Ранее Джонсон лично заявлял о намерении обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путины ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду говорил, что Лондон официально не запрашивал разговор Джонсона с Путиным, понимания о такой беседе на тот момент не было.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, россия
01:41 29.01.2022 (обновлено: 01:42 29.01.2022)
 
Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник

Источник в Лондоне: Джонсон посетит Европу на следующей неделе для обсуждения Украины

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе отправится с поездкой в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил источник в правительственных кругах Великобритании.
"Премьер-министр на следующей неделе продолжит быть инициатором дипломатических усилий по украинскому кризису, в ближайшие дни он проведет телефонный разговор с президентом Путиным и совершит поездку в регион", - сообщил источник.
Ранее Джонсон лично заявлял о намерении обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путины ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду говорил, что Лондон официально не запрашивал разговор Джонсона с Путиным, понимания о такой беседе на тот момент не было.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
01:34
Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник
 
В миреУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонРоссия
 
 
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