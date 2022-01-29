https://ria.ru/20220129/ukraina-1770091003.html

Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник

Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2022

Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе отправится с поездкой в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил источник в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:41

2022-01-29T01:41

2022-01-29T01:42

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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе отправится с поездкой в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил источник в правительственных кругах Великобритании.Ранее Джонсон лично заявлял о намерении обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путины ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду говорил, что Лондон официально не запрашивал разговор Джонсона с Путиным, понимания о такой беседе на тот момент не было.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220129/sderzhivanie-1770090605.html

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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, россия