01:41 29.01.2022 (обновлено: 01:42 29.01.2022)
Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины, сообщил источник
Источник в Лондоне: Джонсон посетит Европу на следующей неделе для обсуждения Украины
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе отправится с поездкой в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил источник в правительственных кругах Великобритании.
"Премьер-министр на следующей неделе продолжит быть инициатором дипломатических усилий по украинскому кризису, в ближайшие дни он проведет телефонный разговор с президентом Путиным и совершит поездку в регион", - сообщил источник.
Ранее Джонсон лично заявлял о намерении обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путины ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду говорил, что Лондон официально не запрашивал разговор Джонсона с Путиным, понимания о такой беседе на тот момент не было.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.