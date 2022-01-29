https://ria.ru/20220129/tokaev-1770145344.html
Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем
Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 29.01.2022
Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сотрудничества республики с Китаем, учитывая географическое расположение и успех этой страны в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T18:54
2022-01-29T18:54
2022-01-29T18:54
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
китай
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сотрудничества республики с Китаем, учитывая географическое расположение и успех этой страны в экономическом развитии.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показал интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами."Что касается Китая, то это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".По его данным, за 11 месяцев 2021 года объем торговли между странами достиг 17 миллиардов долларов. "И мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220129/tokaev-1770140680.html
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в мире, казахстан, китай, касым-жомарт токаев
Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем
Президент Казахстана Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем
НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил
о необходимости сотрудничества республики с Китаем, учитывая географическое расположение и успех этой страны в экономическом развитии.
В субботу гостелеканал "Хабар 24" показал интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
"Что касается Китая, то это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".
По его данным, за 11 месяцев 2021 года объем торговли между странами достиг 17 миллиардов долларов. "И мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать", - отметил глава государства.