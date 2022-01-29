https://ria.ru/20220129/tokaev-1770145344.html

Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем

Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев заявил о необходимости сотрудничества с Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сотрудничества республики с Китаем, учитывая географическое расположение и успех этой страны в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T18:54

2022-01-29T18:54

2022-01-29T18:54

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

китай

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750275394_0:241:2946:1898_1920x0_80_0_0_ee13d771ec22eaf151968a7971e10e98.jpg

НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сотрудничества республики с Китаем, учитывая географическое расположение и успех этой страны в экономическом развитии.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показал интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами."Что касается Китая, то это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".По его данным, за 11 месяцев 2021 года объем торговли между странами достиг 17 миллиардов долларов. "И мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770140680.html

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770137161.html

казахстан

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, китай, касым-жомарт токаев