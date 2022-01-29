https://ria.ru/20220129/tokaev-1770141386.html
Токаев рассказал, сколько будет президентом
Токаев рассказал, сколько будет президентом - РИА Новости, 29.01.2022
Токаев рассказал, сколько будет президентом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет работать главой государства более двух отведенных конституцией сроков. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:39
2022-01-29T17:39
2022-01-29T17:49
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет работать главой государства более двух отведенных конституцией сроков."Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии конституцией, - не более двух сроков. То есть никакого переделывая законов и тем более конституции не будет", - заявил он в интервью телеканалу "Хабар 24", показанном в эфире в субботу.
https://ria.ru/20220129/tokaev-1770137161.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
17:39 29.01.2022 (обновлено: 17:49 29.01.2022)
Токаев рассказал, сколько будет президентом
Президент Казахстана Токаев: не буду возглавлять страну более двух сроков