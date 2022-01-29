https://ria.ru/20220129/tokaev-1770141386.html

Токаев рассказал, сколько будет президентом

Токаев рассказал, сколько будет президентом - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев рассказал, сколько будет президентом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет работать главой государства более двух отведенных конституцией сроков. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:39

2022-01-29T17:39

2022-01-29T17:49

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726539_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_ae136d6b9bc99eba9e5d997524202435.jpg

АЛМА-АТА, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет работать главой государства более двух отведенных конституцией сроков."Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии конституцией, - не более двух сроков. То есть никакого переделывая законов и тем более конституции не будет", - заявил он в интервью телеканалу "Хабар 24", показанном в эфире в субботу.

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770137161.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев