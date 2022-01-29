17:25 29.01.2022 (обновлено: 19:05 29.01.2022)
Токаев заявил, что не торговался с Назарбаевым
Президент Казахстана Токаев: никакого торга с Назарбаевым о его привилегиях не было
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не вел с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым разговоров о предоставлении ему личных привилегий после январских событий в стране.
В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
"Нет, никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было (с Назарбаевым – ред.). Единственно, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности. И, когда ситуация обострилась, скрывать не буду, я поставил вопрос: что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решен буквально на ходу", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.