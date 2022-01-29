https://ria.ru/20220129/tokaev-1770140680.html

Токаев заявил, что не торговался с Назарбаевым

Токаев заявил, что не торговался с Назарбаевым - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев заявил, что не торговался с Назарбаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не вел с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым разговоров о предоставлении ему личных... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:25

2022-01-29T17:25

2022-01-29T19:05

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не вел с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым разговоров о предоставлении ему личных привилегий после январских событий в стране.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами."Нет, никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было (с Назарбаевым – ред.). Единственно, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности. И, когда ситуация обострилась, скрывать не буду, я поставил вопрос: что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решен буквально на ходу", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220127/nazarbaev-1769718161.html

https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769970920.html

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в мире, казахстан, оон, нурсултан назарбаев, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев