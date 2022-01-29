https://ria.ru/20220129/tokaev-1770140580.html

Токаев рассказал о планах посетить Москву

Токаев рассказал о планах посетить Москву - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев рассказал о планах посетить Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в интервью каналу "Хабар 24", что в середине февраля может посетить Россию, в ходе визита будут подписаны... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:23

2022-01-29T17:23

2022-01-29T17:57

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

россия

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в интервью каналу "Хабар 24", что в середине февраля может посетить Россию, в ходе визита будут подписаны документы о сотрудничестве двух стран.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами."Скорее всего, в середине февраля по приглашению президента России с визитом буду находиться в Москве. Мы подпишем важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами", - сказал Токаев.

https://ria.ru/20210930/otnosheniya-1752306499.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, россия