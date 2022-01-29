https://ria.ru/20220129/tokaev-1770140580.html
Токаев рассказал о планах посетить Москву
Токаев рассказал о планах посетить Москву - РИА Новости, 29.01.2022
Токаев рассказал о планах посетить Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в интервью каналу "Хабар 24", что в середине февраля может посетить Россию, в ходе визита будут подписаны... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:23
2022-01-29T17:23
2022-01-29T17:57
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в интервью каналу "Хабар 24", что в середине февраля может посетить Россию, в ходе визита будут подписаны документы о сотрудничестве двух стран.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами."Скорее всего, в середине февраля по приглашению президента России с визитом буду находиться в Москве. Мы подпишем важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами", - сказал Токаев.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, россия
17:23 29.01.2022 (обновлено: 17:57 29.01.2022)
Токаев рассказал о планах посетить Москву
Президент Казахстана Токаев планирует в середине февраля посетить с визитом Москву