17:20 29.01.2022 (обновлено: 17:40 29.01.2022)
Токаев рассказал об ответственности за применение оружия при беспорядках
Токаев заявил, что взял на себя ответственность за применение оружия во время беспорядков
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских беспорядков руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность по поводу применения оружия, поэтому он взял эту ответственность на себя.
В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах в стране, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
"Была неразбериха, я должен откровенно признать. Люди - я имею в виду руководителей правоохранительных органов - опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: "Слушайте, если бы маршал Рокоссовский или маршал Жуков каждый день спрашивали бы разрешение у Сталина на те или иные действия, они бы войну выиграли? То есть это (в январе в Казахстане - ред.) была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.