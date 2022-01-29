https://ria.ru/20220129/tokaev-1770139866.html

Токаев рассказал об ответственности за применение оружия при беспорядках

Токаев рассказал об ответственности за применение оружия при беспорядках - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев рассказал об ответственности за применение оружия при беспорядках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских беспорядков руководители правоохранительных органов опасались брать на себя... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:20

2022-01-29T17:20

2022-01-29T17:40

беспорядки в казахстане

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских беспорядков руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность по поводу применения оружия, поэтому он взял эту ответственность на себя.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах в стране, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами."Была неразбериха, я должен откровенно признать. Люди - я имею в виду руководителей правоохранительных органов - опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: "Слушайте, если бы маршал Рокоссовский или маршал Жуков каждый день спрашивали бы разрешение у Сталина на те или иные действия, они бы войну выиграли? То есть это (в январе в Казахстане - ред.) была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770140072.html

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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, оон, жанаозен, актау