https://ria.ru/20220129/tokaev-1770139771.html

Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков

Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков

Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прибывший в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:20

2022-01-29T17:20

2022-01-29T20:02

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

в мире

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 янв — РИА Новости. Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прибывший в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел ни одного выстрела, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.Гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.Он подчеркнул, что с самого начала было обозначено, что миротворцы будут выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов."Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство", — добавил президент.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770137161.html

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казахстан, одкб, в мире, касым-жомарт токаев