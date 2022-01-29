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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220129/tokaev-1770139771.html
Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков
Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков - РИА Новости, 29.01.2022
Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков
Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прибывший в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:20
2022-01-29T20:02
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
в мире
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 29 янв — РИА Новости. Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прибывший в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел ни одного выстрела, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.Гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.Он подчеркнул, что с самого начала было обозначено, что миротворцы будут выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов."Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство", — добавил президент.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
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казахстан, одкб, в мире, касым-жомарт токаев
17:20 29.01.2022 (обновлено: 20:02 29.01.2022)
 
Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков

Президент Казахстана Токаев: силы ОДКБ не произвели ни одного выстрела

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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НУР-СУЛТАН, 29 янв — РИА Новости. Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прибывший в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел ни одного выстрела, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.
"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Она была совершенно законной", — сказал Токаев.
Он подчеркнул, что с самого начала было обозначено, что миротворцы будут выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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"Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство", — добавил президент.

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
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Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанОДКБВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
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