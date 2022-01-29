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Пресс-секретарь Токаева объяснил выбор русского языка для интервью
Пресс-секретарь Токаева объяснил выбор русского языка для интервью - РИА Новости, 29.01.2022
Пресс-секретарь Токаева объяснил выбор русского языка для интервью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью государственному телеканалу "Хабар 24" на русском языке для максимально широкого охвата аудитории, в том... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:53
2022-01-29T16:53
в мире
казахстан
оон
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
берик уали
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АЛМА-АТА, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью государственному телеканалу "Хабар 24" на русском языке для максимально широкого охвата аудитории, в том числе зарубежной, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.В субботу Уали в социальных сетях анонсировал интервью главы государства на указанном телеканале, в котором президент рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики. Полное интервью будет показано в эфире в 20.00 (17.00 мск)."Сегодня в эфире республиканских телеканалов выходит интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане", - написал Уали в Instagram.По информации пресс-секретаря, в течение января на имя главы государства поступило множество просьб об интервью от зарубежных (российских, европейских, азиатских, американских) масс-медиа. "Однако в связи с плотным графиком мы решили ограничиться диалогом с журналистом канала "Хабар 24". Следующее большое интервью средствам массовой информации обязательно будет дано в ближайшее время отечественным журналистам на казахском языке", - заверил пресс-секретарь.В Казахстане государственным является казахский язык. В госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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в мире, казахстан, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, берик уали
16:53 29.01.2022
 
Пресс-секретарь Токаева объяснил выбор русского языка для интервью

Пресс-секретарь Уали: Токаев дал интервью на русском языке из-за большой аудитории

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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АЛМА-АТА, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью государственному телеканалу "Хабар 24" на русском языке для максимально широкого охвата аудитории, в том числе зарубежной, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
В субботу Уали в социальных сетях анонсировал интервью главы государства на указанном телеканале, в котором президент рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики. Полное интервью будет показано в эфире в 20.00 (17.00 мск).
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"Сегодня в эфире республиканских телеканалов выходит интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане", - написал Уали в Instagram.
По информации пресс-секретаря, в течение января на имя главы государства поступило множество просьб об интервью от зарубежных (российских, европейских, азиатских, американских) масс-медиа. "Однако в связи с плотным графиком мы решили ограничиться диалогом с журналистом канала "Хабар 24". Следующее большое интервью средствам массовой информации обязательно будет дано в ближайшее время отечественным журналистам на казахском языке", - заверил пресс-секретарь.
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В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
 
В миреКазахстанООНЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевБерик Уали
 
 
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