https://ria.ru/20220129/tokaev-1770137161.html

Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты

Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты

Террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков, чтобы обеспечить прибытие других боевиков, которые впоследствии беспрепятственно зашли в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:36

2022-01-29T16:36

2022-01-29T17:27

беспорядки в казахстане

в мире

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касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков, чтобы обеспечить прибытие других боевиков, которые впоследствии беспрепятственно зашли в город и взяли на себя руководство терактами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью гостелеканалу "Хабар 24".В субботу пресс-секретарь Токаева в социальных сетях анонсировал интервью главы государства, в котором президент рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики. Полное интервью будет показано в эфире в 20.00 (17.00 мск)."Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и (они – ред.) приступили к руководству операцией", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220127/nazarbaev-1769718161.html

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в мире, казахстан, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев