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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220129/tokaev-1770137161.html
Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты
Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты - РИА Новости, 29.01.2022
Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты
Террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков, чтобы обеспечить прибытие других боевиков, которые впоследствии беспрепятственно зашли в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:36
2022-01-29T17:27
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков, чтобы обеспечить прибытие других боевиков, которые впоследствии беспрепятственно зашли в город и взяли на себя руководство терактами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью гостелеканалу "Хабар 24".В субботу пресс-секретарь Токаева в социальных сетях анонсировал интервью главы государства, в котором президент рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики. Полное интервью будет показано в эфире в 20.00 (17.00 мск)."Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и (они – ред.) приступили к руководству операцией", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220127/nazarbaev-1769718161.html
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в мире, казахстан, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
16:36 29.01.2022 (обновлено: 17:27 29.01.2022)
 
Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты

Глава Казахстана Токаев: террористы захватили аэропорт Алма-Аты, чтобы пустить боевиков

© REUTERS / Pavel MikheyevВоенные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков, чтобы обеспечить прибытие других боевиков, которые впоследствии беспрепятственно зашли в город и взяли на себя руководство терактами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью гостелеканалу "Хабар 24".
В субботу пресс-секретарь Токаева в социальных сетях анонсировал интервью главы государства, в котором президент рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики. Полное интервью будет показано в эфире в 20.00 (17.00 мск).
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"Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и (они – ред.) приступили к руководству операцией", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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