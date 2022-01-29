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Девятилетнюю студентку МГУ все же захотели вернуть в школу
Профессор попросил вернуть девятилетнюю студентку МГУ Теплякову в школу - РИА Новости, 29.01.2022
Девятилетнюю студентку МГУ все же захотели вернуть в школу
Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с МК посоветовал девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:51
2022-01-29T03:11
общество
санкт-петербург
высшая школа экономики (вшэ)
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
даниил александров
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с МК посоветовал девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу.По его мнению, девочке рано учиться в высшем учебном заведении, поскольку через несколько лет у нее могут появиться новые интересы, не связанные с психологией.Профессор предположил, что обучение в школе поможет Тепляковой освоить социальные навыки благодаря общению со сверстниками. Также, как отметил преподаватель, у нее появится большая самостоятельность в поведении.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт: отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
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общество, санкт-петербург, высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова, даниил александров
01:51 29.01.2022 (обновлено: 03:11 29.01.2022)
 
Профессор попросил вернуть девятилетнюю студентку МГУ Теплякову в школу

Профессор ВШЭ Александров: девятилетней студентке МГУ Тепляковой лучше вернуться в школу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с МК посоветовал девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу.
По его мнению, девочке рано учиться в высшем учебном заведении, поскольку через несколько лет у нее могут появиться новые интересы, не связанные с психологией.

"Она (Алиса Теплякова. — Прим. ред.) могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим", — считает Александров.

Профессор предположил, что обучение в школе поможет Тепляковой освоить социальные навыки благодаря общению со сверстниками. Также, как отметил преподаватель, у нее появится большая самостоятельность в поведении.
"Университет и старшие классы школы — это не только освоение набора знаний. <…> Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни", — заключил собеседник газеты.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт: отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой.
Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 09:16
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения
 
ОбществоСанкт-ПетербургВысшая школа экономики (ВШЭ)МГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияАлиса ТепляковаДаниил Александров
 
 
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