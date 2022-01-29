https://ria.ru/20220129/teplyakova-1770091227.html

Девятилетнюю студентку МГУ все же захотели вернуть в школу

Профессор попросил вернуть девятилетнюю студентку МГУ Теплякову в школу - РИА Новости, 29.01.2022

Девятилетнюю студентку МГУ все же захотели вернуть в школу

Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с МК посоветовал девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:51

2022-01-29T01:51

2022-01-29T03:11

общество

санкт-петербург

высшая школа экономики (вшэ)

мгу имени м. в. ломоносова

россия

алиса теплякова

даниил александров

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с МК посоветовал девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу.По его мнению, девочке рано учиться в высшем учебном заведении, поскольку через несколько лет у нее могут появиться новые интересы, не связанные с психологией.Профессор предположил, что обучение в школе поможет Тепляковой освоить социальные навыки благодаря общению со сверстниками. Также, как отметил преподаватель, у нее появится большая самостоятельность в поведении.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт: отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.

https://ria.ru/20220122/teplyakova-1769027363.html

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общество, санкт-петербург, высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова, даниил александров