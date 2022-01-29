https://ria.ru/20220129/skoraya-1769949015.html
"Сколько можно терпеть?" Что происходит со скорыми в Башкирии
"Сколько можно терпеть?" Что происходит со скорыми в Башкирии - РИА Новости, 29.01.2022
"Сколько можно терпеть?" Что происходит со скорыми в Башкирии
В Ишимбае врачи, фельдшеры и водители скорой помощи не выдерживают нагрузки и массово увольняются. На город и район — всего пять бригад вместо положенных... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:00
2022-01-29T08:00
2022-01-29T08:00
общество
зарплата
уфа
ишимбай
скорая помощь
минздрав башкирии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Мария Марикян. В Ишимбае врачи, фельдшеры и водители скорой помощи не выдерживают нагрузки и массово увольняются. На город и район — всего пять бригад вместо положенных десяти, но за переработку медикам не доплачивают. РИА Новости разбиралось в ситуации."Морально выгораем"За год из Ишимбайской центральной районной больницы уволились 15 сотрудников. "Молодые специалисты не задерживались — зарплата не соответствовала объему работы, — рассказывает фельдшер Рамиль Разяпов. — Мы неоднократно просили руководство урегулировать этот вопрос, но безрезультатно".На данный момент, продолжает он, на весь город и район — 28 фельдшеров и три врача, хотя по регламенту положено 68 и десять соответственно. По закону на вызов они должны выезжать парами, на деле получается по одному."В день обычно от 70 вызовов, в пандемию было и по 120. У людей со стажем ставка — 28 тысяч. У всех семьи, этого мало. Берут дополнительные смены, но как положено — не доплачивают. Скажем, вместо сорока тысяч дают тридцать", – объясняет фельдшер.Бригад и так всего пять, а одну-две нередко снимают с линии, чтобы транспортировать тяжелых больных в Стерлитамак, Салават, Уфу. На дорогу туда-обратно уходит от четырех до 12 часов. В таких случаях на оставшихся приходится по 16 вызовов за 12-часовую смену.Стандартный график — сутки через трое. Но из-за нехватки кадров дежурство — через день. Не всегда даже удается заехать на подстанцию, хотя по правилам бригада обязана возвращаться на базу после каждого вызова, а не колесить непрерывно с одной точки на другую."Не раскачивайте лодку"Восемнадцатого января врачи и фельдшеры обратились к руководству. Попросили прибавить пять тысяч в месяц за выезды сотрудникам из неукомплектованных бригад, увеличить компенсацию за ночные смены, а также установить стимулирующую надбавку за стаж: через три года — 30 процентов к окладу, больше пяти лет — 50 процентов, от семи — 80 процентов."Если к 4 февраля наши требования не выполнят, мы начнем работать по закону — то есть выезжать парами. В результате на линию смогут выйти только две скорые", — говорит Разяпов.Коллективное заявление медиков разошлось по Сети, и Ишимбайская межрайонная прокуратура приступила к проверке. С врачами встретились представители Минздрава и правительства Башкирии, заверили, что изучат все претензии и предложения."Ничего конкретного не сказали, только попросили не раскачивать лодку, — разводит руками Антонина. — Но мы настроены решительно — сколько можно терпеть?"После шумихи Разяпова сняли с должности заведующего отделением, хотя повысили всего несколько месяцев назад. "Договор был до марта", — отмечает он. И не исключает, что его понизили из-за забастовки.РИА Новости обратилось за разъяснениями в Минздрав Башкирии. На момент публикации материала ответ не поступил.Пилотный проектПостоянные переработки, неукомплектованные бригады, низкие зарплаты — такая же ситуация и во многих других регионах. Осенью "итальянскую забастовку" объявили медики Вяземской ЦРБ. После этого врачам предоставили надбавку за работу по одному и повысили компенсацию за ночные смены.А летом 2019-го в Пензе забастовали больше двух тысяч сотрудников областной скорой. К осени их основные требования удовлетворили."Итальянку" прекратили, но продолжали действовать через профсоюз. В сентябре 2019-го в него вступили больше тысячи человек, — вспоминает сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. — Объединение получило полномочия представительного органа. Это стало прецедентом — сотрудников скорой начали слушать".Пенза — один из немногих регионов, где "ковидные" начисляют как полагается. "Зачастую ведь платят лишь за подтвержденные диагнозы за смену, хотя с инфекцией сталкиваются все, постоянно. И фельдшеры получают в разы меньше. Так чиновники экономят федеральные деньги", — поясняет Коновал.После волны забастовок правительству поручили проработать систему начисления зарплат медработникам. В ноябре 2021-го планировали запустить пилотный проект, чтобы выровнять зарплаты, избежать дефицита кадров в одних регионах и переизбытка в других.Но сроки сдвинули — программа стартует в июле в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе, Якутии. Завершится в ноябре.Во время эксперимента оклады пересчитают с учетом сложности труда и коэффициента экономического развития региона. Потом определят единые требования, чтобы сократить разрыв в зарплатах медработников по стране. Пока же больницы и поликлиники решают финансовые вопросы самостоятельно.
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РИА Новости
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общество, зарплата, уфа, ишимбай, скорая помощь, минздрав башкирии
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Мария Марикян. В Ишимбае врачи, фельдшеры и водители скорой помощи не выдерживают нагрузки и массово увольняются. На город и район — всего пять бригад вместо положенных десяти, но за переработку медикам не доплачивают. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Морально выгораем"
За год из Ишимбайской центральной районной больницы уволились 15 сотрудников. "Молодые специалисты не задерживались — зарплата не соответствовала объему работы, — рассказывает фельдшер Рамиль Разяпов. — Мы неоднократно просили руководство урегулировать этот вопрос, но безрезультатно".
На данный момент, продолжает он, на весь город и район — 28 фельдшеров и три врача, хотя по регламенту положено 68 и десять соответственно. По закону на вызов они должны выезжать парами, на деле получается по одному.
"В день обычно от 70 вызовов, в пандемию было и по 120. У людей со стажем ставка — 28 тысяч. У всех семьи, этого мало. Берут дополнительные смены, но как положено — не доплачивают. Скажем, вместо сорока тысяч дают тридцать", – объясняет фельдшер.
Бригад и так всего пять, а одну-две нередко снимают с линии, чтобы транспортировать тяжелых больных в Стерлитамак, Салават, Уфу. На дорогу туда-обратно уходит от четырех до 12 часов. В таких случаях на оставшихся приходится по 16 вызовов за 12-часовую смену.
"Мы физически истощаемся и морально выгораем. Повышается риск врачебной ошибки, а спросят в первую очередь с нас", — возмущается фельдшер Антонина (имя изменено по ее просьбе).
Стандартный график — сутки через трое. Но из-за нехватки кадров дежурство — через день. Не всегда даже удается заехать на подстанцию, хотя по правилам бригада обязана возвращаться на базу после каждого вызова, а не колесить непрерывно с одной точки на другую.
"Не раскачивайте лодку"
Восемнадцатого января врачи и фельдшеры обратились к руководству. Попросили прибавить пять тысяч в месяц за выезды сотрудникам из неукомплектованных бригад, увеличить компенсацию за ночные смены, а также установить стимулирующую надбавку за стаж: через три года — 30 процентов к окладу, больше пяти лет — 50 процентов, от семи — 80 процентов.
"Если к 4 февраля наши требования не выполнят, мы начнем работать по закону — то есть выезжать парами. В результате на линию смогут выйти только две скорые", — говорит Разяпов.
Коллективное заявление медиков разошлось по Сети, и Ишимбайская межрайонная прокуратура приступила к проверке. С врачами встретились представители Минздрава и правительства Башкирии, заверили, что изучат все претензии и предложения.
"Ничего конкретного не сказали, только попросили не раскачивать лодку, — разводит руками Антонина. — Но мы настроены решительно — сколько можно терпеть?"
После шумихи Разяпова сняли с должности заведующего отделением, хотя повысили всего несколько месяцев назад. "Договор был до марта", — отмечает он. И не исключает, что его понизили из-за забастовки.
РИА Новости обратилось за разъяснениями в Минздрав Башкирии. На момент публикации материала ответ не поступил.
Пилотный проект
Постоянные переработки, неукомплектованные бригады, низкие зарплаты — такая же ситуация и во многих других регионах. Осенью "итальянскую забастовку" объявили медики Вяземской ЦРБ. После этого врачам предоставили надбавку за работу по одному и повысили компенсацию за ночные смены.
А летом 2019-го в Пензе забастовали больше двух тысяч сотрудников областной скорой. К осени их основные требования удовлетворили.
"Итальянку" прекратили, но продолжали действовать через профсоюз. В сентябре 2019-го в него вступили больше тысячи человек, — вспоминает сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. — Объединение получило полномочия представительного органа. Это стало прецедентом — сотрудников скорой начали слушать".
Пенза — один из немногих регионов, где "ковидные" начисляют как полагается. "Зачастую ведь платят лишь за подтвержденные диагнозы за смену, хотя с инфекцией сталкиваются все, постоянно. И фельдшеры получают в разы меньше. Так чиновники экономят федеральные деньги", — поясняет Коновал.
После волны забастовок правительству поручили проработать систему начисления зарплат медработникам. В ноябре 2021-го планировали запустить пилотный проект, чтобы выровнять зарплаты, избежать дефицита кадров в одних регионах и переизбытка в других.
Но сроки сдвинули — программа стартует в июле в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе, Якутии. Завершится в ноябре.
Во время эксперимента оклады пересчитают с учетом сложности труда и коэффициента экономического развития региона. Потом определят единые требования, чтобы сократить разрыв в зарплатах медработников по стране. Пока же больницы и поликлиники решают финансовые вопросы самостоятельно.