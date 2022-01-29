Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник
Источник в правительстве Британии: Лондон подготовил военные варианты сдерживания России
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этих выходных рассмотрит предложенные высшим военным руководством страны "варианты сдерживания" России в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, в том числе и размещение новых сил НАТО, рассказал источник в правительственных кругах Великобритании.
"На прошлой неделе в ходе совещания на высоком уровне премьер-министр попросил руководителей минобороны и спецслужб рассмотреть дальнейшие военные варианты оборонительного характера в Европе. Высшее военное руководство разработало ряд вариантов по сдерживанию агрессии России в регионе, в том числе переброска техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО. Премьер-министр рассмотрит эти варианты на этой неделе", — сообщил источник.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.