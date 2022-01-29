https://ria.ru/20220129/sderzhivanie-1770090605.html

Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник

Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2022

Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этих выходных рассмотрит предложенные высшим военным руководством страны "варианты сдерживания" России в Европе... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:34

2022-01-29T01:34

2022-01-29T01:34

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ЛОНДОН, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этих выходных рассмотрит предложенные высшим военным руководством страны "варианты сдерживания" России в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, в том числе и размещение новых сил НАТО, рассказал источник в правительственных кругах Великобритании.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220129/razgovor-1770090464.html

европа

великобритания

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в мире, европа, великобритания, нато, борис джонсон, россия