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Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник
Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2022
Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этих выходных рассмотрит предложенные высшим военным руководством страны "варианты сдерживания" России в Европе... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:34
2022-01-29T01:34
в мире
европа
великобритания
нато
борис джонсон
россия
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ЛОНДОН, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этих выходных рассмотрит предложенные высшим военным руководством страны "варианты сдерживания" России в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, в том числе и размещение новых сил НАТО, рассказал источник в правительственных кругах Великобритании.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, европа, великобритания, нато, борис джонсон, россия
01:34 29.01.2022
 
Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник

Источник в правительстве Британии: Лондон подготовил военные варианты сдерживания России

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этих выходных рассмотрит предложенные высшим военным руководством страны "варианты сдерживания" России в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, в том числе и размещение новых сил НАТО, рассказал источник в правительственных кругах Великобритании.
"На прошлой неделе в ходе совещания на высоком уровне премьер-министр попросил руководителей минобороны и спецслужб рассмотреть дальнейшие военные варианты оборонительного характера в Европе. Высшее военное руководство разработало ряд вариантов по сдерживанию агрессии России в регионе, в том числе переброска техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО. Премьер-министр рассмотрит эти варианты на этой неделе", — сообщил источник.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
01:32
Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни
 
В миреЕвропаВеликобританияНАТОБорис ДжонсонРоссия
 
 
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