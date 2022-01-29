https://ria.ru/20220129/pytki-1770124462.html

Клишас: проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят до конца сессии

Клишас: проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят до конца сессии - РИА Новости, 29.01.2022

Клишас: проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят до конца сессии

Парламентарии рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки до конца текущей сессии, документ соответствует международному праву, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:12

2022-01-29T14:12

2022-01-29T14:37

политика

владимир путин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Парламентарии рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки до конца текущей сессии, документ соответствует международному праву, заявил РИА Новости в субботу один из авторов проекта, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Среди поручений президента РФ Владимира Путина - рекомендовать палатам Федерального Собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки. Рекомендуемый срок исполнения – 1 июля 2022 года.Законопроект "соответствует" международному праву, сказал Клишас.Отвечая на вопрос агентства, может ли парламент рассмотреть закон до конца весенней сессии, сенатор отметил: "рассмотрим".Внесённый в Госдуму законопроект направлен на модернизацию положений Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих ответственность за пытки, отмечали ранее в Совфеде. Так, в Уголовный кодекс вводится новое определение "пытки", сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.По мнению авторов, более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным.

https://ria.ru/20220128/fsin-1769903910.html

https://ria.ru/20220121/prestuplenie-1768803551.html

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политика, владимир путин, андрей клишас, пытки, россия, общество, госдума рф, совет федерации рф