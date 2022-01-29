14:12 29.01.2022 (обновлено: 14:37 29.01.2022)
Клишас: проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят до конца сессии
Сенатор Клишас: проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Парламентарии рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки до конца текущей сессии, документ соответствует международному праву, заявил РИА Новости в субботу один из авторов проекта, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Среди поручений президента РФ Владимира Путина - рекомендовать палатам Федерального Собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки. Рекомендуемый срок исполнения – 1 июля 2022 года.
Законопроект "соответствует" международному праву, сказал Клишас.
Отвечая на вопрос агентства, может ли парламент рассмотреть закон до конца весенней сессии, сенатор отметил: "рассмотрим".
Внесённый в Госдуму законопроект направлен на модернизацию положений Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих ответственность за пытки, отмечали ранее в Совфеде. Так, в Уголовный кодекс вводится новое определение "пытки", сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
По мнению авторов, более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным.
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