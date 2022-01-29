https://ria.ru/20220129/putin-1770126062.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине - РИА Новости, 29.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине

В Пекине у президента России Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:30

2022-01-29T14:30

2022-01-29T16:34

пекин

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

олимпийские игры

китай

си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Пекине у президента России Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется, контактов с президентом Владимиром Зеленским тоже нет в планах, но полностью исключить этого нельзя, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", — сказал Песков.У российского лидера в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.Пресс-секретарь президента уточнил, что переговоры с председателем КНР состоятся, как и планировалось."Да. С ним будут полноформатные переговоры", — добавил Песков.Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Центральное телевидение Китая сообщило в пятницу, что китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр. В связи с пандемией COVID-19 Игры пройдут с рядом ограничений.Международный олимпийский комитет (МОК) ранее на своем сайте сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом в Пекине, который примет зимние Игры в феврале. Лица с положительным результатом ПЦР-теста будут изолированы в специально отведенных помещениях. Для тех, у кого ПЦР-тесты стабильно показывают положительные результаты, будет разработана процедура по скорейшему возвращению домой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220129/zelenskiy-1770108292.html

пекин

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пекин, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, олимпийские игры, китай, си цзиньпин, россия, политика, международный олимпийский комитет (мок)