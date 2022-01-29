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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине - РИА Новости, 29.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине
В Пекине у президента России Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:30
2022-01-29T16:34
пекин
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
олимпийские игры
китай
си цзиньпин
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Пекине у президента России Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется, контактов с президентом Владимиром Зеленским тоже нет в планах, но полностью исключить этого нельзя, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", — сказал Песков.У российского лидера в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.Пресс-секретарь президента уточнил, что переговоры с председателем КНР состоятся, как и планировалось."Да. С ним будут полноформатные переговоры", — добавил Песков.Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Центральное телевидение Китая сообщило в пятницу, что китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр. В связи с пандемией COVID-19 Игры пройдут с рядом ограничений.Международный олимпийский комитет (МОК) ранее на своем сайте сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом в Пекине, который примет зимние Игры в феврале. Лица с положительным результатом ПЦР-теста будут изолированы в специально отведенных помещениях. Для тех, у кого ПЦР-тесты стабильно показывают положительные результаты, будет разработана процедура по скорейшему возвращению домой.
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пекин, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, олимпийские игры, китай, си цзиньпин, россия, политика, международный олимпийский комитет (мок)
14:30 29.01.2022 (обновлено: 16:34 29.01.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине

Пресс-секретарь Песков: президент Путин не планирует встречу с Зеленским в Пекине

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Пекине у президента России Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется, контактов с президентом Владимиром Зеленским тоже нет в планах, но полностью исключить этого нельзя, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", — сказал Песков.
У российского лидера в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.
Пресс-секретарь президента уточнил, что переговоры с председателем КНР состоятся, как и планировалось.
"Да. С ним будут полноформатные переговоры", — добавил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Центральное телевидение Китая сообщило в пятницу, что китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр. В связи с пандемией COVID-19 Игры пройдут с рядом ограничений.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее на своем сайте сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом в Пекине, который примет зимние Игры в феврале. Лица с положительным результатом ПЦР-теста будут изолированы в специально отведенных помещениях. Для тех, у кого ПЦР-тесты стабильно показывают положительные результаты, будет разработана процедура по скорейшему возвращению домой.
 
ПекинВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийОлимпийские игрыКитайСи ЦзиньпинРоссияПолитикаМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
 
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