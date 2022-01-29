https://ria.ru/20220129/puteshestviya-1770039729.html

Составлен рейтинг самых гостеприимных городов мира

Составлен рейтинг самых гостеприимных городов мира - РИА Новости, 29.01.2022

Составлен рейтинг самых гостеприимных городов мира

Изучив более 232 миллиона отзывов реальных путешественников, эксперты составили список самых гостеприимных мест мира. В него вошли далекие от цивилизации... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T07:19

2022-01-29T07:19

2022-01-29T07:19

туризм

индонезия

испания

италия

словения

бразилия

греция

вьетнам

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Изучив более 232 миллиона отзывов реальных путешественников, эксперты составили список самых гостеприимных мест мира. В него вошли далекие от цивилизации поселения на островах, высокогорные деревни и живописные европейские городки, сообщает Booking.com.Матера, ИталияВ этом местечке на юге Италии так красиво, что здесь часто снимают голливудские блокбастеры. Матера — один из старейших населенных городов мира, который никогда не покидала жизнь (после Алеппо и Иерихона).Путешественники приезжают сюда, чтобы наслаждаться архитектурой, великолепными пейзажами и вкусной едой. Главная достопримечательность — здания из камня, а также пещеры, которые в 1993 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители вырубили их в скалах и расширяют уже тысячу лет. Блед, СловенияДля активного отдыха отлично подходит город Блед, что расположен на берегу одноименного озера. Здесь можно гулять по окрестностям, кататься на велосипеде и заниматься водными видами спорта. Город окружен живописными Юлийскими Альпами. Местные жители активно поддерживают развитие устойчивого туризма, поэтому сюда съезжаются путешественники, которые уделяют особое внимание вопросам экологии.Тайдун, ТайваньТайдун расположен на юго-восточном побережье Тайваня. Он известен своими красивыми пляжами, природными парками и богатой самобытной культурой. Благодаря тропическому климату погода здесь радует путешественников в любое время года. Особенно впечатляющий вид открывается с холма Юйшань. Кухня Тайдуна – это огромный выбор блюд. Чтобы познакомиться с ней, стоит отправиться на ночной рынок Taitung Night Market, где продают уличную еду.Нафплион, ГрецияНафплион — это прибрежный город в восточной части полуострова Пелопоннес.Он расположен всего в двух часах езды к западу от Афин. Город пока малоизвестен, поэтому в летние месяцы здесь нет толп туристов.Толедо, ИспанияДревний город Толедо расположен в центральной Испании, всего в 30 минутах езды на электричке от Мадрида. Толедо не оставит равнодушным любителей истории, культуры и архитектуры: в городе на протяжении веков гармонично уживается множество общин. В мае и июне здесь отмечают Праздник Тела и Крови Христовых, украшая главный собор гобеленами с замысловатыми рисунками.Монти-Верди, БразилияНебольшую деревню Монти-Верди иногда называют "бразильской Швейцарией". Это живописное и романтичное место особенно понравится альпинистам и любителям природы, ведь здесь расположены шесть горных вершин.Монти-Верди находится в покрытых лесами горах Серра-да-Мантикейра, где обитает много диких животных и птиц. Если повезет, можно увидеть, как небо рассекает американский черный гриф.Брюгге, БельгияСредневековый Брюгге — живописный город, который часто называют Северной Венецией. Его центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город достаточно маленький – его можно обойти пешком – но невероятно красивый. Чтобы осмотреть достопримечательности Брюгге, просто отправляйтесь на прогулку без четкого маршрута или садитесь в лодку, что провезет вас по каналам.Нуса-Лембонган, ИндонезияПутешествие на Нуса-Лембонган позволит окунуться в атмосферу райского острова. Это место давно пользуется популярностью среди серфингистов, но влечет не только покорителей волн своими невероятными волнами и бирюзовой водой. Экскурсия со сноркелингом и каякингом позволит оценить всю красоту острова. Нуса-Лембонган расположен относительно недалеко от Бали. Здесь можно загорать и знакомиться с богатой местной культурой. Понта-Делгада, Азорские острова, ПортугалияПонта-Делгада — это столица архипелага Азорские острова, зеленый городок с горячими источниками. Здесь можно прогуляться по узким извилистым улицам, пообедать в местных кафе и полюбоваться архитектурой – белоснежными домами.Прогулка по маршруту Серра-Девасса, который проходит вдоль вулканов и живописных озер, позволит сделать отличные фотографии. Город достаточно маленький, его можно обойти пешком.Хойан, ВьетнамХойан расположен на центральном побережье Вьетнама. Там чувствуется китайское и французское влияние, а в местной кухне прослеживается гармоничное смешение обеих культур.Чтобы поближе познакомиться с деревенской жизнью Хойана, можно отправиться в велосипедный тур с гидом. Местные ремесленники много чем занимаются: от гончарного дела и изготовления традиционных тростниковых ковриков для сна до приготовления лапши и резьбы по дереву. И об этом они с удовольствием рассказывают туристам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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