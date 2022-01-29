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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220129/puteshestviya-1770039729.html
Составлен рейтинг самых гостеприимных городов мира
Составлен рейтинг самых гостеприимных городов мира - РИА Новости, 29.01.2022
Составлен рейтинг самых гостеприимных городов мира
Изучив более 232 миллиона отзывов реальных путешественников, эксперты составили список самых гостеприимных мест мира. В него вошли далекие от цивилизации... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T07:19
2022-01-29T07:19
туризм
индонезия
испания
италия
словения
бразилия
греция
вьетнам
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Изучив более 232 миллиона отзывов реальных путешественников, эксперты составили список самых гостеприимных мест мира. В него вошли далекие от цивилизации поселения на островах, высокогорные деревни и живописные европейские городки, сообщает Booking.com.Матера, ИталияВ этом местечке на юге Италии так красиво, что здесь часто снимают голливудские блокбастеры. Матера — один из старейших населенных городов мира, который никогда не покидала жизнь (после Алеппо и Иерихона).Путешественники приезжают сюда, чтобы наслаждаться архитектурой, великолепными пейзажами и вкусной едой. Главная достопримечательность — здания из камня, а также пещеры, которые в 1993 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители вырубили их в скалах и расширяют уже тысячу лет. Блед, СловенияДля активного отдыха отлично подходит город Блед, что расположен на берегу одноименного озера. Здесь можно гулять по окрестностям, кататься на велосипеде и заниматься водными видами спорта. Город окружен живописными Юлийскими Альпами. Местные жители активно поддерживают развитие устойчивого туризма, поэтому сюда съезжаются путешественники, которые уделяют особое внимание вопросам экологии.Тайдун, ТайваньТайдун расположен на юго-восточном побережье Тайваня. Он известен своими красивыми пляжами, природными парками и богатой самобытной культурой. Благодаря тропическому климату погода здесь радует путешественников в любое время года. Особенно впечатляющий вид открывается с холма Юйшань. Кухня Тайдуна – это огромный выбор блюд. Чтобы познакомиться с ней, стоит отправиться на ночной рынок Taitung Night Market, где продают уличную еду.Нафплион, ГрецияНафплион — это прибрежный город в восточной части полуострова Пелопоннес.Он расположен всего в двух часах езды к западу от Афин. Город пока малоизвестен, поэтому в летние месяцы здесь нет толп туристов.Толедо, ИспанияДревний город Толедо расположен в центральной Испании, всего в 30 минутах езды на электричке от Мадрида. Толедо не оставит равнодушным любителей истории, культуры и архитектуры: в городе на протяжении веков гармонично уживается множество общин. В мае и июне здесь отмечают Праздник Тела и Крови Христовых, украшая главный собор гобеленами с замысловатыми рисунками.Монти-Верди, БразилияНебольшую деревню Монти-Верди иногда называют "бразильской Швейцарией". Это живописное и романтичное место особенно понравится альпинистам и любителям природы, ведь здесь расположены шесть горных вершин.Монти-Верди находится в покрытых лесами горах Серра-да-Мантикейра, где обитает много диких животных и птиц. Если повезет, можно увидеть, как небо рассекает американский черный гриф.Брюгге, БельгияСредневековый Брюгге — живописный город, который часто называют Северной Венецией. Его центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город достаточно маленький – его можно обойти пешком – но невероятно красивый. Чтобы осмотреть достопримечательности Брюгге, просто отправляйтесь на прогулку без четкого маршрута или садитесь в лодку, что провезет вас по каналам.Нуса-Лембонган, ИндонезияПутешествие на Нуса-Лембонган позволит окунуться в атмосферу райского острова. Это место давно пользуется популярностью среди серфингистов, но влечет не только покорителей волн своими невероятными волнами и бирюзовой водой. Экскурсия со сноркелингом и каякингом позволит оценить всю красоту острова. Нуса-Лембонган расположен относительно недалеко от Бали. Здесь можно загорать и знакомиться с богатой местной культурой. Понта-Делгада, Азорские острова, ПортугалияПонта-Делгада — это столица архипелага Азорские острова, зеленый городок с горячими источниками. Здесь можно прогуляться по узким извилистым улицам, пообедать в местных кафе и полюбоваться архитектурой – белоснежными домами.Прогулка по маршруту Серра-Девасса, который проходит вдоль вулканов и живописных озер, позволит сделать отличные фотографии. Город достаточно маленький, его можно обойти пешком.Хойан, ВьетнамХойан расположен на центральном побережье Вьетнама. Там чувствуется китайское и французское влияние, а в местной кухне прослеживается гармоничное смешение обеих культур.Чтобы поближе познакомиться с деревенской жизнью Хойана, можно отправиться в велосипедный тур с гидом. Местные ремесленники много чем занимаются: от гончарного дела и изготовления традиционных тростниковых ковриков для сна до приготовления лапши и резьбы по дереву. И об этом они с удовольствием рассказывают туристам.
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РИА Новости
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5
4.7
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индонезия, испания, италия, словения, бразилия, греция, вьетнам, бельгия, португалия, тайвань, юнеско, новости - туризм, бали (остров), туристы, booking.com, туризм, куда поехать, отдых на море, фото - туризм, впечатления - туризм, северная венеция
07:19 29.01.2022
 
Составлен рейтинг самых гостеприимных городов мира

Опрос: эксперты составили список самых гостеприимных городов мира

© Fotolia / JenifotoЗакат в Брюгге, Бельгия
Закат в Брюгге, Бельгия - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Fotolia / Jenifoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Изучив более 232 миллиона отзывов реальных путешественников, эксперты составили список самых гостеприимных мест мира. В него вошли далекие от цивилизации поселения на островах, высокогорные деревни и живописные европейские городки, сообщает Booking.com.

Матера, Италия

В этом местечке на юге Италии так красиво, что здесь часто снимают голливудские блокбастеры. Матера — один из старейших населенных городов мира, который никогда не покидала жизнь (после Алеппо и Иерихона).
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПещерный город Матера, Италия
Прежде служивший пристанищем для нечистот каньон - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Пещерный город Матера, Италия
Путешественники приезжают сюда, чтобы наслаждаться архитектурой, великолепными пейзажами и вкусной едой. Главная достопримечательность — здания из камня, а также пещеры, которые в 1993 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители вырубили их в скалах и расширяют уже тысячу лет.

Блед, Словения

Для активного отдыха отлично подходит город Блед, что расположен на берегу одноименного озера.
© Pixabay / 歌 高Лебедь на озере Блед в Словении
Лебедь на озере Блед в Словении - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Pixabay / 歌 高
Лебедь на озере Блед в Словении
Здесь можно гулять по окрестностям, кататься на велосипеде и заниматься водными видами спорта. Город окружен живописными Юлийскими Альпами.
Местные жители активно поддерживают развитие устойчивого туризма, поэтому сюда съезжаются путешественники, которые уделяют особое внимание вопросам экологии.

Тайдун, Тайвань

Тайдун расположен на юго-восточном побережье Тайваня. Он известен своими красивыми пляжами, природными парками и богатой самобытной культурой.
© Depositphotos / nicholashanУезд Тайдун, Тайвань
Уезд Тайдун, Тайвань - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / nicholashan
Уезд Тайдун, Тайвань
Благодаря тропическому климату погода здесь радует путешественников в любое время года. Особенно впечатляющий вид открывается с холма Юйшань. Кухня Тайдуна – это огромный выбор блюд. Чтобы познакомиться с ней, стоит отправиться на ночной рынок Taitung Night Market, где продают уличную еду.

Нафплион, Греция

Нафплион — это прибрежный город в восточной части полуострова Пелопоннес.
Он расположен всего в двух часах езды к западу от Афин. Город пока малоизвестен, поэтому в летние месяцы здесь нет толп туристов.
© Фото : Figurniy SergeyНафплион, Греция
Нафплион, Греция - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Figurniy Sergey
Нафплион, Греция

Толедо, Испания

Древний город Толедо расположен в центральной Испании, всего в 30 минутах езды на электричке от Мадрида.
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкТоледо
Толедо - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Толедо
Толедо не оставит равнодушным любителей истории, культуры и архитектуры: в городе на протяжении веков гармонично уживается множество общин. В мае и июне здесь отмечают Праздник Тела и Крови Христовых, украшая главный собор гобеленами с замысловатыми рисунками.

Монти-Верди, Бразилия

Небольшую деревню Монти-Верди иногда называют "бразильской Швейцарией". Это живописное и романтичное место особенно понравится альпинистам и любителям природы, ведь здесь расположены шесть горных вершин.
© Depositphotos / pajunior1979Главная улица Монте-Верде, Бразилия
Главная улица Монте-Верде, Бразилия - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / pajunior1979
Главная улица Монте-Верде, Бразилия
Монти-Верди находится в покрытых лесами горах Серра-да-Мантикейра, где обитает много диких животных и птиц. Если повезет, можно увидеть, как небо рассекает американский черный гриф.

Брюгге, Бельгия

Средневековый Брюгге — живописный город, который часто называют Северной Венецией. Его центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / К. Кокошкин / Перейти в фотобанкВид на каналы Брюгге. В городе их три: Гентский, Слюиский и Остендский. Иногда Брюгге именуют "Северной Венецией"
Вид на каналы Брюгге. В городе их три: Гентский, Слюиский и Остендский. Иногда Брюгге именуют Северной Венецией - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / К. Кокошкин
Перейти в фотобанк
Вид на каналы Брюгге. В городе их три: Гентский, Слюиский и Остендский. Иногда Брюгге именуют "Северной Венецией"
Город достаточно маленький – его можно обойти пешком – но невероятно красивый. Чтобы осмотреть достопримечательности Брюгге, просто отправляйтесь на прогулку без четкого маршрута или садитесь в лодку, что провезет вас по каналам.

Нуса-Лембонган, Индонезия

Путешествие на Нуса-Лембонган позволит окунуться в атмосферу райского острова. Это место давно пользуется популярностью среди серфингистов, но влечет не только покорителей волн своими невероятными волнами и бирюзовой водой.
CC BY 3.0 / rheins / Город Нуса-Лембонган, Индонезия
Город Нуса-Лембонган, Индонезия - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
CC BY 3.0 / rheins /
Город Нуса-Лембонган, Индонезия
Экскурсия со сноркелингом и каякингом позволит оценить всю красоту острова. Нуса-Лембонган расположен относительно недалеко от Бали. Здесь можно загорать и знакомиться с богатой местной культурой.

Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия

Понта-Делгада — это столица архипелага Азорские острова, зеленый городок с горячими источниками. Здесь можно прогуляться по узким извилистым улицам, пообедать в местных кафе и полюбоваться архитектурой – белоснежными домами.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПорт города Понта-Делгада на острове Сан-Мигел в Португалии. Сан-Мигел - самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова
Порт города Понта-Делгада на острове Сан-Мигел в Португалии. Сан-Мигел - самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Порт города Понта-Делгада на острове Сан-Мигел в Португалии. Сан-Мигел - самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова
Прогулка по маршруту Серра-Девасса, который проходит вдоль вулканов и живописных озер, позволит сделать отличные фотографии. Город достаточно маленький, его можно обойти пешком.

Хойан, Вьетнам

Хойан расположен на центральном побережье Вьетнама. Там чувствуется китайское и французское влияние, а в местной кухне прослеживается гармоничное смешение обеих культур.
© FlickrВьетнамский город Хойан
Вьетнамский город Хойан - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Flickr
Вьетнамский город Хойан
Чтобы поближе познакомиться с деревенской жизнью Хойана, можно отправиться в велосипедный тур с гидом. Местные ремесленники много чем занимаются: от гончарного дела и изготовления традиционных тростниковых ковриков для сна до приготовления лапши и резьбы по дереву. И об этом они с удовольствием рассказывают туристам.
Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 08:00Туризм
"Под охраной посидеть за свои деньги": как россияне отдыхают во Вьетнаме
 
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