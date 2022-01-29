https://ria.ru/20220129/pozhar-1770116954.html

В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах

В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах - РИА Новости, 29.01.2022

В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах

Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:49

2022-01-29T12:49

2022-01-29T12:49

происшествия

ульяновск

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593949548_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_1aa9daeb55cda7c144007b5d41426382.jpg

САМАРА, 29 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает администрация города.По информации ГУМЧС по региону, два многоквартирных дома в Засвияжском районе загорелись в субботу в 2.40 (1.40 мск). В 3.38 (2.28 мск) был ликвидирован пожар в первом доме, в 4.12 (3.12 мск) – во втором."Спасатели эвакуировали 20 человек, включая трех детей. Пострадали пять человек, два госпитализированы", - говорится в сообщении мэрии.По информации властей, две семьи размещены в гостинице "Волга", пострадавшим будет оказана материальная помощь.По предварительной информации прокуратуры региона, возгорание произошло в подъездах домов 1944 года постройки в результате поджога. Надзорное ведомство начало проверку исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении. По данным прокуратуры, также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

https://ria.ru/20220129/pozhar-1770098186.html

ульяновск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, жилье, россия