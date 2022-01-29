https://ria.ru/20220129/pozhar-1770116954.html
В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах
В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах - РИА Новости, 29.01.2022
В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах
Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:49
2022-01-29T12:49
2022-01-29T12:49
происшествия
ульяновск
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593949548_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_1aa9daeb55cda7c144007b5d41426382.jpg
САМАРА, 29 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает администрация города.По информации ГУМЧС по региону, два многоквартирных дома в Засвияжском районе загорелись в субботу в 2.40 (1.40 мск). В 3.38 (2.28 мск) был ликвидирован пожар в первом доме, в 4.12 (3.12 мск) – во втором."Спасатели эвакуировали 20 человек, включая трех детей. Пострадали пять человек, два госпитализированы", - говорится в сообщении мэрии.По информации властей, две семьи размещены в гостинице "Волга", пострадавшим будет оказана материальная помощь.По предварительной информации прокуратуры региона, возгорание произошло в подъездах домов 1944 года постройки в результате поджога. Надзорное ведомство начало проверку исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении. По данным прокуратуры, также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770098186.html
ульяновск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593949548_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_3eeb4beee2c0633f2a19c2e70f462dcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, жилье, россия
В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах
Пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах в Ульяновске
САМАРА, 29 янв – РИА Новости.
Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает
администрация города.
По информации ГУМЧС
по региону, два многоквартирных дома в Засвияжском районе загорелись в субботу в 2.40 (1.40 мск). В 3.38 (2.28 мск) был ликвидирован пожар в первом доме, в 4.12 (3.12 мск) – во втором.
"Спасатели эвакуировали 20 человек, включая трех детей. Пострадали пять человек, два госпитализированы", - говорится в сообщении мэрии.
По информации властей, две семьи размещены в гостинице "Волга", пострадавшим будет оказана материальная помощь.
По предварительной информации прокуратуры региона, возгорание произошло в подъездах домов 1944 года постройки в результате поджога. Надзорное ведомство начало проверку исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении. По данным прокуратуры, также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).