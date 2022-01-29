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В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах
В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах - РИА Новости, 29.01.2022
В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах
Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:49
2022-01-29T12:49
происшествия
ульяновск
жилье
россия
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САМАРА, 29 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает администрация города.По информации ГУМЧС по региону, два многоквартирных дома в Засвияжском районе загорелись в субботу в 2.40 (1.40 мск). В 3.38 (2.28 мск) был ликвидирован пожар в первом доме, в 4.12 (3.12 мск) – во втором."Спасатели эвакуировали 20 человек, включая трех детей. Пострадали пять человек, два госпитализированы", - говорится в сообщении мэрии.По информации властей, две семьи размещены в гостинице "Волга", пострадавшим будет оказана материальная помощь.По предварительной информации прокуратуры региона, возгорание произошло в подъездах домов 1944 года постройки в результате поджога. Надзорное ведомство начало проверку исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении. По данным прокуратуры, также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).
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происшествия, ульяновск, жилье, россия
12:49 29.01.2022
 
В Ульяновске пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах

Пять человек пострадали при пожарах в двух жилых домах в Ульяновске

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
МЧС
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате пожаров в двух жилых домах в Ульяновске, еще 20 человек эвакуировали, сообщает администрация города.
По информации ГУМЧС по региону, два многоквартирных дома в Засвияжском районе загорелись в субботу в 2.40 (1.40 мск). В 3.38 (2.28 мск) был ликвидирован пожар в первом доме, в 4.12 (3.12 мск) – во втором.
"Спасатели эвакуировали 20 человек, включая трех детей. Пострадали пять человек, два госпитализированы", - говорится в сообщении мэрии.
По информации властей, две семьи размещены в гостинице "Волга", пострадавшим будет оказана материальная помощь.
По предварительной информации прокуратуры региона, возгорание произошло в подъездах домов 1944 года постройки в результате поджога. Надзорное ведомство начало проверку исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении. По данным прокуратуры, также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).
На месте пожара в квартире 2-хэтажного деревянного жилого доме в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
 
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