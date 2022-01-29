https://ria.ru/20220129/pandemiya-1770087559.html
"Оптимисты и пессимисты". Как может развиваться пандемия COVID-19
"Оптимисты и пессимисты". Как может развиваться пандемия COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022
"Оптимисты и пессимисты". Как может развиваться пандемия COVID-19
Как может развиваться пандемия COVID-19 после распространения в мире варианта коронавируса "омикрон" и какие факторы способны привести к образованию новых... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T02:15
2022-01-29T02:15
2022-01-29T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
николай дурманов
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Как может развиваться пандемия COVID-19 после распространения в мире варианта коронавируса "омикрон" и какие факторы способны привести к образованию новых "суперштаммов", рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.В научном сообществе, которое изучает эволюцию коронавируса, высказываются прямо противоположные точки зрения на дальнейшее развитие ситуации, отметил он. Оптимисты прогнозируют превращение пандемии COVID-19 в "управляемую эпидемию", а пессимисты предсказывают возникновение новых "злобных штаммов". Причем и те, и другие делают свои выводы на основании тех свойств, которые продемонстрировал вариант "омикрон".Предпосылкой для появления новых "суперштаммов" могут стать недостаточно высокие темпы вакцинации в мире, считает он. Множество непривитых людей в разных частях планеты потенциально являются чем-то вроде резервуаров для дальнейших мутаций вируса, пояснил эксперт."Главный способ справиться с пандемией — создать прослойку иммунных людей, чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций", —подчеркнул Дурманов.Ситуация может усугубиться в случае превращения коронавирусной инфекции в зоонозную, то есть распространяющуюся не только среди людей, но и среди животных, продолжил он. Тогда риски образования нового "суперштамма" возрастут, предупредил эксперт."Люди теперь сами стали заражать животных, например, оленей, мышей, хорьков, и получается, что эпидемия COVID-19 превращается в зооноз (инфекционное заболевание животных, которым болеют и люди. — Прим. ред.), и будет помимо людей крутиться и мутировать в животном мире. Там возможны рекомбинации, когда несколько вирусов обмениваются генетическим материалом, и может получиться какой-то суперштамм", — заключил Дурманов.
https://ria.ru/20220127/postkovid-1769708493.html
https://ria.ru/20220127/omikron-1769708288.html
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общество, здоровье, николай дурманов, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
"Оптимисты и пессимисты". Как может развиваться пандемия COVID-19
Эксперт по биобезопасности Дурманов: мутация коронавируса может создать опасный штамм
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Как может развиваться пандемия COVID-19 после распространения в мире варианта коронавируса "омикрон" и какие факторы способны привести к образованию новых "суперштаммов", рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.
В научном сообществе, которое изучает эволюцию коронавируса, высказываются прямо противоположные точки зрения на дальнейшее развитие ситуации, отметил он. Оптимисты прогнозируют превращение пандемии COVID-19 в "управляемую эпидемию", а пессимисты предсказывают возникновение новых "злобных штаммов". Причем и те, и другие делают свои выводы на основании тех свойств, которые продемонстрировал вариант "омикрон".
"Оптимисты говорят, что "омикрон" — это более слабый штамм, более заразный, но менее смертоносный, который вытеснит остальные штаммы, иммунизирует большое количество людей, и пандемия превратится в сезонную, управляемую эпидемию. Пессимисты говорят, что "омикрон" — некий сигнал, что вирус мутирует. Если у "омикрона" почти 50 мутаций, видимо, возникших во время пребывания коронавируса в организме человека с ослабленной иммунной системой, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и мы можем получить более "злобный" штамм", — объяснил Дурманов.
Предпосылкой для появления новых "суперштаммов" могут стать недостаточно высокие темпы вакцинации в мире, считает он. Множество непривитых людей в разных частях планеты потенциально являются чем-то вроде резервуаров для дальнейших мутаций вируса, пояснил эксперт.
"Главный способ справиться с пандемией — создать прослойку иммунных людей, чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций", —подчеркнул Дурманов.
Ситуация может усугубиться в случае превращения коронавирусной инфекции в зоонозную, то есть распространяющуюся не только среди людей, но и среди животных, продолжил он. Тогда риски образования нового "суперштамма" возрастут, предупредил эксперт.
"Люди теперь сами стали заражать животных, например, оленей, мышей, хорьков, и получается, что эпидемия COVID-19 превращается в зооноз (инфекционное заболевание животных, которым болеют и люди. — Прим. ред.), и будет помимо людей крутиться и мутировать в животном мире. Там возможны рекомбинации, когда несколько вирусов обмениваются генетическим материалом, и может получиться какой-то суперштамм", — заключил Дурманов
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