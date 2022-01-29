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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220129/omikron-1770147931.html
Скрытый омикрон опаснее обычного. Обнародованы данные
Британские врачи опубликовали новые данные о "скрытом" омикроне - РИА Новости, 29.01.2022
Скрытый омикрон опаснее обычного. Обнародованы данные
Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный "скрытым омикроном", имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1. Об этом говорят... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T19:46
2022-01-29T19:59
распространение коронавируса
в мире
великобритания
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный "скрытым омикроном", имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1. Об этом говорят опубликованные на государственном британском портале результаты анализа, проведенного агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA)."Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1", — сказала главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс.При этом британские ученые отмечают, что эффективность вакцин против новой разновидности омикрона на том же уровне, что и против BA.1.На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.Наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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в мире, великобритания, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
19:46 29.01.2022 (обновлено: 19:59 29.01.2022)
 
Британские врачи опубликовали новые данные о "скрытом" омикроне

UKHSA: Подтип омикрона BA.2 распространяется быстрее своего предшественника

© AP Photo / Mukhtar KhanМедицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Mukhtar Khan
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный "скрытым омикроном", имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1. Об этом говорят опубликованные на государственном британском портале результаты анализа, проведенного агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
"Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1", — сказала главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
При этом британские ученые отмечают, что эффективность вакцин против новой разновидности омикрона на том же уровне, что и против BA.1.
На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.
Наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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Распространение коронавирусаВ миреВеликобританияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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