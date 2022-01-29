https://ria.ru/20220129/omikron-1770111980.html

Омикрон-штамм выявили в 78 российских регионах

Омикрон-штамм выявили в 78 российских регионах - РИА Новости, 29.01.2022

Омикрон-штамм выявили в 78 российских регионах

Омикрон-штамм зафиксировали в 78 российских регионах, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:34

2022-01-29T11:34

2022-01-29T12:01

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм зафиксировали в 78 российских регионах, следует из данных оперативного штаба.За минувшие сутки в России госпитализировали 14,5 тысячи пациентов с COVID-19, число выявленных случаев превысило 110 тысяч.Число новых случаев достигло 113 122 (накануне было 98 040). В целом за все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 615 779 человек.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220129/omikron-1770096275.html

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