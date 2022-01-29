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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220129/omikron-1770096275.html
Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма - РИА Новости, 29.01.2022
Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T05:24
2022-01-29T06:27
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей нетесов
омикрон-штамм коронавируса
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НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Третьей причиной, по его словам, являются в целом низкие темпы иммунизации населения."Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных", — сказал ученый.Ранее сибирские ученые по результатам испытаний новой тест-системы в Новосибирской агломерации выяснили, что штамм "омикрон" в первые две недели января стал доминирующим, почти вытеснив предшествующие варианты коронавируса.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, омикрон-штамм коронавируса
05:24 29.01.2022 (обновлено: 06:27 29.01.2022)
 
Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма

Вирусолог Нетесов: омикрон-штамм быстро распространяется из-за особенностей штамма

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

"Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад", — сказал собеседник агентства.

Третьей причиной, по его словам, являются в целом низкие темпы иммунизации населения.
"Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных", — сказал ученый.
Ранее сибирские ученые по результатам испытаний новой тест-системы в Новосибирской агломерации выяснили, что штамм "омикрон" в первые две недели января стал доминирующим, почти вытеснив предшествующие варианты коронавируса.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей НетесовОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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