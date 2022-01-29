https://ria.ru/20220129/omikron-1770096275.html

Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма

Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма - РИА Новости, 29.01.2022

Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма

Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T05:24

2022-01-29T05:24

2022-01-29T06:27

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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сергей нетесов

омикрон-штамм коронавируса

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НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Третьей причиной, по его словам, являются в целом низкие темпы иммунизации населения."Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных", — сказал ученый.Ранее сибирские ученые по результатам испытаний новой тест-системы в Новосибирской агломерации выяснили, что штамм "омикрон" в первые две недели января стал доминирующим, почти вытеснив предшествующие варианты коронавируса.

https://ria.ru/20220129/volna-1770095082.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, омикрон-штамм коронавируса