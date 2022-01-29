05:24 29.01.2022 (обновлено: 06:27 29.01.2022)
Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
Вирусолог Нетесов: омикрон-штамм быстро распространяется из-за особенностей штамма
Медицинские работники. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад", — сказал собеседник агентства.
Третьей причиной, по его словам, являются в целом низкие темпы иммунизации населения.
"Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных", — сказал ученый.
Ранее сибирские ученые по результатам испытаний новой тест-системы в Новосибирской агломерации выяснили, что штамм "омикрон" в первые две недели января стал доминирующим, почти вытеснив предшествующие варианты коронавируса.