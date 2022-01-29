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Мясников назвал проверенный способ "подготовиться к омикрону"
Мясников назвал продукт, укрепляющий иммунитет при коронавирусе - РИА Новости, 29.01.2022
Мясников назвал проверенный способ "подготовиться к омикрону"
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, но для борьбы с инфекцией в дополнение можно самостоятельно укрепить иммунитет, заявил врач... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:35
2022-01-29T18:05
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, но для борьбы с инфекцией в дополнение можно самостоятельно укрепить иммунитет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Если вы скажете "а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться", ответ будет — в том числе и орехи", — сказал медик.Эксперт объяснил, что существуют продукты, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок. По словам Мясникова, именно орехи возглавляют этот список.Также врач отметил, что они полезны и по другим критериям. Так, их потребление поможет снизить "плохой" холестерин , способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Научные исследования подтверждают полезные свойства орехов, подчеркнул Мясников.При этом наиболее эффективной защитой от коронавируса остается только вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
15:35 29.01.2022 (обновлено: 18:05 29.01.2022)
 
Мясников назвал продукт, укрепляющий иммунитет при коронавирусе

Врач Мясников: полезные свойства орехов укрепят иммунитет при коронавирусе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врач Александр Мясников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, но для борьбы с инфекцией в дополнение можно самостоятельно укрепить иммунитет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
"Если вы скажете "а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться", ответ будет — в том числе и орехи", — сказал медик.
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 16:59Распространение коронавируса
Мясников рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"
Эксперт объяснил, что существуют продукты, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок. По словам Мясникова, именно орехи возглавляют этот список.
Также врач отметил, что они полезны и по другим критериям. Так, их потребление поможет снизить "плохой" холестерин , способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Научные исследования подтверждают полезные свойства орехов, подчеркнул Мясников.
При этом наиболее эффективной защитой от коронавируса остается только вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
 
Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
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