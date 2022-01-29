https://ria.ru/20220129/myasnikov-1770131766.html

Мясников назвал проверенный способ "подготовиться к омикрону"

Мясников назвал продукт, укрепляющий иммунитет при коронавирусе - РИА Новости, 29.01.2022

Мясников назвал проверенный способ "подготовиться к омикрону"

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, но для борьбы с инфекцией в дополнение можно самостоятельно укрепить иммунитет, заявил врач... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:35

2022-01-29T15:35

2022-01-29T18:05

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, но для борьбы с инфекцией в дополнение можно самостоятельно укрепить иммунитет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Если вы скажете "а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться", ответ будет — в том числе и орехи", — сказал медик.Эксперт объяснил, что существуют продукты, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок. По словам Мясникова, именно орехи возглавляют этот список.Также врач отметил, что они полезны и по другим критериям. Так, их потребление поможет снизить "плохой" холестерин , способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Научные исследования подтверждают полезные свойства орехов, подчеркнул Мясников.При этом наиболее эффективной защитой от коронавируса остается только вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)