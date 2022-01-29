https://ria.ru/20220129/mordoviya-1770136669.html

В Мордовии детям запретили посещать места массового скопления людей

В Мордовии детям запретили посещать места массового скопления людей - РИА Новости, 29.01.2022

В Мордовии детям запретили посещать места массового скопления людей

Посещение детьми и подростками мест массового скопления людей - кафе, выставок, фитнес-центров - ограничили в Мордовии в связи с распространением коронавирусной РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:31

2022-01-29T16:31

2022-01-29T16:31

распространение коронавируса

саранск

республика мордовия

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Посещение детьми и подростками мест массового скопления людей - кафе, выставок, фитнес-центров - ограничили в Мордовии в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб республики.Соответствующие изменения внесены в указ главы Мордовии."С 28 января по 15 февраля временно приостановлено посещение гражданами до 18 лет выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, ТЦ, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.Кроме того, отменяются очные занятия по программам дополнительного образования. Такие занятия будут проводиться дистанционно."Спортивные и физкультурные мероприятия с участием лиц до 18 лет в этот период проводиться не будут. Исключение – спортивные мероприятия, включённые в календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий. Они будут проходить без очного присутствия зрителей", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220128/peterburg-1769889505.html

саранск

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саранск, республика мордовия, коронавирус в россии