https://ria.ru/20220129/mordoviya-1770136669.html
В Мордовии детям запретили посещать места массового скопления людей
В Мордовии детям запретили посещать места массового скопления людей - РИА Новости, 29.01.2022
В Мордовии детям запретили посещать места массового скопления людей
Посещение детьми и подростками мест массового скопления людей - кафе, выставок, фитнес-центров - ограничили в Мордовии в связи с распространением коронавирусной РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:31
2022-01-29T16:31
2022-01-29T16:31
распространение коронавируса
саранск
республика мордовия
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Посещение детьми и подростками мест массового скопления людей - кафе, выставок, фитнес-центров - ограничили в Мордовии в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб республики.Соответствующие изменения внесены в указ главы Мордовии."С 28 января по 15 февраля временно приостановлено посещение гражданами до 18 лет выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, ТЦ, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.Кроме того, отменяются очные занятия по программам дополнительного образования. Такие занятия будут проводиться дистанционно."Спортивные и физкультурные мероприятия с участием лиц до 18 лет в этот период проводиться не будут. Исключение – спортивные мероприятия, включённые в календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий. Они будут проходить без очного присутствия зрителей", - подчеркивается в сообщении.
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саранск, республика мордовия, коронавирус в россии
В Мордовии детям запретили посещать места массового скопления людей
В Мордовии ограничили посещение детьми общепита, выставок и фитнес-центров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости.
Посещение детьми и подростками мест массового скопления людей - кафе, выставок, фитнес-центров - ограничили в Мордовии в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает
оперштаб республики.
Соответствующие изменения внесены в указ главы Мордовии
.
"С 28 января по 15 февраля временно приостановлено посещение гражданами до 18 лет выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, ТЦ, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, отменяются очные занятия по программам дополнительного образования. Такие занятия будут проводиться дистанционно.
"Спортивные и физкультурные мероприятия с участием лиц до 18 лет в этот период проводиться не будут. Исключение – спортивные мероприятия, включённые в календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий. Они будут проходить без очного присутствия зрителей", - подчеркивается в сообщении.