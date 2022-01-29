https://ria.ru/20220129/kupaniya-1770139953.html

РПЦ: крещенские купания должны проходить в специально оборудованных местах

РПЦ: крещенские купания должны проходить в специально оборудованных местах - РИА Новости, 29.01.2022

РПЦ: крещенские купания должны проходить в специально оборудованных местах

Инцидент на реке Оредеж в Ленинградской области, где во время крещенских купаний погибла женщина, послужил напоминанием, что нужно с большой осторожностью... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:20

2022-01-29T17:20

2022-01-29T17:20

религия

крещенские купания

ленинградская область

крещение господне

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инцидент на реке Оредеж в Ленинградской области, где во время крещенских купаний погибла женщина, послужил напоминанием, что нужно с большой осторожностью подходить к крещенским купаниям, они должны быть только в оборудованных местах, сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов рассказал РИА Новости, что крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, во время которых погибла женщина, происходили в месте, не согласованном с церковью и властями.Митрополит отметил, что при соблюдении всех этих условий человек может погрузиться в крещенскую воду, если чувствует себя здоровым. "Но, еще раз повторю, церковь к этому не призывает, не принуждает, даже не побуждает. Погружение в купель может быть только добровольным и оно должно бы только там, где соблюдаются все меры предосторожности", - сказал митрополит.

https://ria.ru/20220128/opoznanie-1770061723.html

ленинградская область

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крещенские купания, ленинградская область, крещение господне