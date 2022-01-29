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Религия
https://ria.ru/20220129/kupaniya-1770139953.html
РПЦ: крещенские купания должны проходить в специально оборудованных местах
РПЦ: крещенские купания должны проходить в специально оборудованных местах - РИА Новости, 29.01.2022
РПЦ: крещенские купания должны проходить в специально оборудованных местах
Инцидент на реке Оредеж в Ленинградской области, где во время крещенских купаний погибла женщина, послужил напоминанием, что нужно с большой осторожностью... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:20
2022-01-29T17:20
религия
крещенские купания
ленинградская область
крещение господне
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инцидент на реке Оредеж в Ленинградской области, где во время крещенских купаний погибла женщина, послужил напоминанием, что нужно с большой осторожностью подходить к крещенским купаниям, они должны быть только в оборудованных местах, сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов рассказал РИА Новости, что крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, во время которых погибла женщина, происходили в месте, не согласованном с церковью и властями.Митрополит отметил, что при соблюдении всех этих условий человек может погрузиться в крещенскую воду, если чувствует себя здоровым. "Но, еще раз повторю, церковь к этому не призывает, не принуждает, даже не побуждает. Погружение в купель может быть только добровольным и оно должно бы только там, где соблюдаются все меры предосторожности", - сказал митрополит.
https://ria.ru/20220128/opoznanie-1770061723.html
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крещенские купания, ленинградская область, крещение господне
17:20 29.01.2022
 
РПЦ: крещенские купания должны проходить в специально оборудованных местах

Митрополит Иларион: крещенские купания должны проходить в местах, организованных церковью

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина окунается в купель на озере Селигер во время празднования Крещения
Мужчина окунается в купель на озере Селигер во время празднования Крещения - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина окунается в купель на озере Селигер во время празднования Крещения
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инцидент на реке Оредеж в Ленинградской области, где во время крещенских купаний погибла женщина, послужил напоминанием, что нужно с большой осторожностью подходить к крещенским купаниям, они должны быть только в оборудованных местах, сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов рассказал РИА Новости, что крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, во время которых погибла женщина, происходили в месте, не согласованном с церковью и властями.
"Это страшная трагедия... Она должна послужить напоминанием о том, с какой осторожностью нужно подходить к крещенским купаниям. Когда такие купания бывают организованы с участием церкви, церковь всегда заботится о безопасности людей. Это не происходит на реках, где быстрое течение, это происходит, как правило, в стоячих водоемах - в озерах или прудах. Проруби оборудованы перилами, спасатели дежурят очень часто", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Митрополит отметил, что при соблюдении всех этих условий человек может погрузиться в крещенскую воду, если чувствует себя здоровым. "Но, еще раз повторю, церковь к этому не призывает, не принуждает, даже не побуждает. Погружение в купель может быть только добровольным и оно должно бы только там, где соблюдаются все меры предосторожности", - сказал митрополит.
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РелигияКрещенские купанияЛенинградская областьКрещение Господне
 
 
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