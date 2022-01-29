https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770149257.html

Это должен знать каждый. Три неочевидных симптома омикрона

Врач рассказал, что об "омикроне" должен знать каждый - РИА Новости, 29.01.2022

Это должен знать каждый. Три неочевидных симптома омикрона

Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций, заявил в беседе со "Звездой"... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T20:26

2022-01-29T20:26

2022-01-29T20:28

распространение коронавируса

общество

вакцинация

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

алексей аграновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765464066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf09b2d93b27ce6c72ddca1575fdd8b2.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций, заявил в беседе со "Звездой" вирусолог Алексей Аграновский."От случая к случаю это варьируется очень сильно", — подчеркнул он.Аграновский добавил, что о вариативности проявлений и последствий коронавирусной инфекции "должен знать каждый"."Если это у кого-то было или есть, необязательно будет у него тоже при заражении "омикроном"", — добавил Аграновский, заметив, что это утверждение применимо к любому штамму SARS-CoV-2.От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220129/vrach-1770143616.html

https://ria.ru/20220129/omikron-1770147931.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алексей аграновский , вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса