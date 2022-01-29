https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770149257.html
Это должен знать каждый. Три неочевидных симптома омикрона
Врач рассказал, что об "омикроне" должен знать каждый - РИА Новости, 29.01.2022
Это должен знать каждый. Три неочевидных симптома омикрона
Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций, заявил в беседе со "Звездой"... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T20:26
2022-01-29T20:26
2022-01-29T20:28
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алексей аграновский
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций, заявил в беседе со "Звездой" вирусолог Алексей Аграновский."От случая к случаю это варьируется очень сильно", — подчеркнул он.Аграновский добавил, что о вариативности проявлений и последствий коронавирусной инфекции "должен знать каждый"."Если это у кого-то было или есть, необязательно будет у него тоже при заражении "омикроном"", — добавил Аграновский, заметив, что это утверждение применимо к любому штамму SARS-CoV-2.От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220129/vrach-1770143616.html
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20:26 29.01.2022 (обновлено: 20:28 29.01.2022)
Врач рассказал, что об "омикроне" должен знать каждый
Вирусолог Аграновский: "омикрон" вызывает когнитивные нарушения, слабость и депрессию