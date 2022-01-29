https://ria.ru/20220129/kompensatsii-1770157052.html

Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот

Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот - РИА Новости, 29.01.2022

Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что компенсации детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ защитят несовершеннолетних,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T23:40

2022-01-29T23:40

2022-01-29T23:49

общество

россия

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_3a8ec6508dcaf58931191195433bd231.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что компенсации детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ защитят несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени."Предоставление детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ позволит защитить несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени. Нередко родители таких детей продолжают, к сожалению, вести асоциальный образ жизни, по причине которого их ограничили или лишили родительских прав", - цитирует пресс-служба омбудсмена комментарий Львовой-Беловой после поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека.По словам Львовой-Беловой, если родители, лишенные родительских прав, не оплачивают счета за коммунальные услуги, впоследствии эти долги могут перейти к ребенку."Нам поступают обращения в интересах детей, оказавшихся в таких ситуациях, с просьбой оказать содействие в списании долгов, поскольку по факту они образовались не по их вине, и они не должны нести за них ответственность... При этом стоит помнить, что у социальных служб, в первую очередь, стоит задача помочь семьям выйти из кризиса и по возможности вернуть ребенка в родной дом, не доводя до таких обстоятельств", - отметила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20220129/reest-1770156134.html

https://ria.ru/20220129/tsentry-1770154922.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мария львова-белова