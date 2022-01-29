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Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот - РИА Новости, 29.01.2022
Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что компенсации детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ защитят несовершеннолетних,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T23:40
2022-01-29T23:49
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что компенсации детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ защитят несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени."Предоставление детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ позволит защитить несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени. Нередко родители таких детей продолжают, к сожалению, вести асоциальный образ жизни, по причине которого их ограничили или лишили родительских прав", - цитирует пресс-служба омбудсмена комментарий Львовой-Беловой после поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека.По словам Львовой-Беловой, если родители, лишенные родительских прав, не оплачивают счета за коммунальные услуги, впоследствии эти долги могут перейти к ребенку."Нам поступают обращения в интересах детей, оказавшихся в таких ситуациях, с просьбой оказать содействие в списании долгов, поскольку по факту они образовались не по их вине, и они не должны нести за них ответственность... При этом стоит помнить, что у социальных служб, в первую очередь, стоит задача помочь семьям выйти из кризиса и по возможности вернуть ребенка в родной дом, не доводя до таких обстоятельств", - отметила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20220129/reest-1770156134.html
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общество, россия, мария львова-белова
23:40 29.01.2022 (обновлено: 23:49 29.01.2022)
 
Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот

Львова-Белова: выплата компенсаций для погашения долгов по ЖКХ защитит детей-сирот

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что компенсации детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ защитят несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени.
"Предоставление детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ позволит защитить несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени. Нередко родители таких детей продолжают, к сожалению, вести асоциальный образ жизни, по причине которого их ограничили или лишили родительских прав", - цитирует пресс-служба омбудсмена комментарий Львовой-Беловой после поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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По словам Львовой-Беловой, если родители, лишенные родительских прав, не оплачивают счета за коммунальные услуги, впоследствии эти долги могут перейти к ребенку.
"Нам поступают обращения в интересах детей, оказавшихся в таких ситуациях, с просьбой оказать содействие в списании долгов, поскольку по факту они образовались не по их вине, и они не должны нести за них ответственность... При этом стоит помнить, что у социальных служб, в первую очередь, стоит задача помочь семьям выйти из кризиса и по возможности вернуть ребенка в родной дом, не доводя до таких обстоятельств", - отметила детский омбудсмен.
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ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
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