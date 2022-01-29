https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770140072.html

Токаев рассказал о бандитах, во время беспорядков живших в дорогом отеле

Токаев рассказал о бандитах, во время беспорядков живших в дорогом отеле - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев рассказал о бандитах, во время беспорядков живших в дорогом отеле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью каналу "Хабар 24", что одна из бандитских группировок, которая принимала участие в январских... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:20

2022-01-29T17:20

2022-01-29T17:40

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью каналу "Хабар 24", что одна из бандитских группировок, которая принимала участие в январских беспорядках в Алма-Ате, проживала в пятизвездочном отеле.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.Он отмел, что "это следствие покажет". "Я не хочу предвосхищать ход следствия. Дело в том, что многие боевики покинули Алматы, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался: сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие", - пояснил глава государства.

казахстан

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев