https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770139387.html

Токаев заявил, что во время беспорядков боевики были под наркотиками

Токаев заявил, что во время беспорядков боевики были под наркотиками - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев заявил, что во время беспорядков боевики были под наркотиками

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что напавшие на Алма-Ату боевики находились под воздействием наркотиков. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:13

2022-01-29T17:13

2022-01-29T18:17

беспорядки в казахстане

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

алма-ата

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актау

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АЛМА-АТА, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что напавшие на Алма-Ату боевики находились под воздействием наркотиков."Сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. У них пропало чувство боли, и на заключительном этапе, когда силовые органы стали применять оружие, стреляли во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. То есть это опять же говорит о тщательности спланированной операции", - сказал он в интервью телеканалу "Хабар 24", показанном в эфире в субботу.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, алма-ата, жанаозен, актау