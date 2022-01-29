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В Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих, заявил Токаев
В Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих, заявил Токаев - РИА Новости, 29.01.2022
В Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих, заявил Токаев
В отношении мирных протестующих в ходе январских событий в Казахстане оружие правоохранительные органы не применяли, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:09
2022-01-29T17:09
2022-01-29T17:23
беспорядки в казахстане
казахстан
касым-жомарт токаев
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актау
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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. В отношении мирных протестующих в ходе январских событий в Казахстане оружие правоохранительные органы не применяли, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики."Они (демонстранты – ред.) знали, что у полицейских есть четкая инструкция не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, оон, жанаозен, актау
17:09 29.01.2022 (обновлено: 17:23 29.01.2022)
В Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: против мирных протестующих оружие не применялось