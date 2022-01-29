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Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном

Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном - РИА Новости, 29.01.2022

Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном

Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:27

2022-01-29T12:27

2022-01-29T12:27

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 29 янв - РИА Новости. Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.Сообщается, что в субботу прошла очередная встреча представителей двух стран по инциденту на границе. Стороны договорились возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации границ.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии