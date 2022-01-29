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Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном
Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном - РИА Новости, 29.01.2022
Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном
Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:27
2022-01-29T12:27
2022-01-29T12:27
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 29 янв - РИА Новости. Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.Сообщается, что в субботу прошла очередная встреча представителей двух стран по инциденту на границе. Стороны договорились возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации границ.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном
Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном
БИШКЕК, 29 янв - РИА Новости. Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики.
"Кыргызская сторона уже завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы в пункты их постоянной дислокации", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.
Сообщается, что в субботу прошла очередная встреча представителей двух стран по инциденту на границе. Стороны договорились возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации границ.
В четверг погранслужба Киргизии
сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Таджикистан
обвинил Киргизию в провокации на границе. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.