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Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном
Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном - РИА Новости, 29.01.2022
Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном
Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:27
2022-01-29T12:27
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 29 янв - РИА Новости. Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.Сообщается, что в субботу прошла очередная встреча представителей двух стран по инциденту на границе. Стороны договорились возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации границ.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
12:27 29.01.2022
 
Киргизия завершила отвод дополнительных войск от границы с Таджикистаном

Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном

© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
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БИШКЕК, 29 янв - РИА Новости. Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы республики.
"Кыргызская сторона уже завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы в пункты их постоянной дислокации", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.
Сообщается, что в субботу прошла очередная встреча представителей двух стран по инциденту на границе. Стороны договорились возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации границ.
В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
Столкновения на границе Киргизии и ТаджикистанаСтолкновения на границе Киргизии и Таджикистана
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В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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