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Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать
Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать - РИА Новости, 29.01.2022
Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать
На Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:00
2022-01-29T08:00
экономика
авторы
сша
евросоюз
газпром
северный поток — 2
цены на нефть
россия
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На Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений. Интересно, что практически одновременно эту неприятность заметили такие монстры, как The Wall Street Journal и The Times. При этом англичане пошли дальше американцев, ограничившихся лишь обозначением серьезности проблемы. The Times же спрогнозировала голод по всему миру, а заодно и назначила виноватого — конечно же, Россию. Мол, цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что, в свою очередь, было спровоцировано Россией.Утверждение это, конечно, абсурдно, с какой стороны к нему не подходи. В частности, Россия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила добычу газа на десять процентов. Экспортные поставки в физическом измерении выросли тоже, пусть и немного, примерно на два процента. Они могли бы повыситься и больше, но именно Евросоюз, с которым Россия наилучшим образом связана газопроводами, в последние годы делал все, чтобы этого не случилось.Ведь это ЕС еще в 2009 году принял так называемый третий энергопакет, направленный против газодобывающих компаний и в первую очередь против "Газпрома". Он предполагал перераспределение прибыли российской корпорации в пользу европейских газораспределительных компаний и трейдеров. Разными методами: от изначального разделения добычи и транспортировки газа до пришедшего позже перехода от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной (формульной) цене на спотовую с биржевыми ценами.Поначалу новая схема сработала, как нужно было ее инициаторам, — цены на газ в Европе несколько снизились, как и прибыли "Газпрома". А в позапрошлом году доходило даже до того, что концерн был вынужден поставлять газ в убыток себе.Тогда же польской компании PGNiG удалось выиграть у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок по контракту: в формулу цены, ранее привязанной к нефти и нефтепродуктам, была добавлена существенная составляющая биржевых цен на газ. Это привело еще и к возврату корпорацией излишне уплаченных поляками 1,5 миллиарда долларов, и к изменению формулы цены в большинстве других долгосрочных контрактов "Газпрома".Но потом наступил 2021 год и аттракцион невиданной щедрости закончился.В рамках восстановления мировой экономики после жестких пандемийных ограничений 2020 года, к тому же на фоне навязываемой Западом зеленой повестки, из-за которой резко сократились капиталовложения в разведку и разработку месторождений углеводородов, еще в первом полугодии наметился дефицит газа, подстегнувший рост цен на биржах. Все контрагенты "Газпрома", переписавшие формулу в долгосрочных контрактах, по мере роста цен на бирже стали получать контрактный газ по все большей цене. Кстати, сделали это не все. Турция, например, оставила прежнюю формулу и сейчас получает газ по одной из наименьших цен в Европе. А вот Польша уже переплатила благодаря своей пирровой победе четыре миллиарда долларов и продолжает это делать.На всем этом фоне сама же Европа чуть ли не на год затягивает сертификацию оператора новенького "Северного потока — 2". И это притом, что "Оператора газотранспортной системы Украины", который был выделен из "Нафтогаза Украины" в декабре 2019 года и управляет старой украинской трубой, европейцы сертифицировали за пару дней.Одним словом, ситуация с дорогим газом была создана исключительно руками Запада и, прежде всего, европейцев. А потому удивительно другое: что проблемы дефицита и дороговизны удобрений в Америке и Европе замечены только сегодня. Мы об этом предупреждали еще в октябре. Именно тогда стало известно о массовом сокращении производства удобрений европейскими производителями. Сначала в рамках их отказа от докупки газа по спотовым ценам сверх получаемого по долгосрочным контрактам. Но с лагом в пару месяцев по описанным выше причинам существенно подорожал и контрактный газ. Всего осенью в Европе было остановлено до 40 процентов производственных мощностей.В большинстве стран мира существенно сократились запасы удобрений. Ряд государств ограничивает или запрещает их экспорт, в частности, Китай — вывоз фосфорных удобрений. Россия с 1 декабря 2021-го на полгода ввела квоты на экспорт удобрений. В этой ситуации власти КНДР, в значительной мере потерявшие доступ к китайским удобрениям, обязали своих крестьян собирать в этом качестве человеческие экскременты — и смешного тут мало: в стране еще помнят жуткий голод 1990-х. А что делает Запад? Он вводит санкции против белорусских удобрений, стреляя себе тем самым в ногу, но обвиняя Россию.В итоге по сравнению с 2020-м в конце 2021 года удобрения на мировом рынке подорожали в 2-3 и более раз — в зависимости от вида. И европейский ценник на них находится в авангарде. Россия на этом фоне выглядит островком стабильности. По данным Минсельхоза, цены на удобрения здесь сейчас даже падают. И хотя, разумеется, они остаются выше цен 2020 года, но зато вернулись примерно к уровню лета 2021-го. Разрыв с мировыми ценами сформировался довольно существенный, и изменения этого тренда в министерстве не ожидают.Относительно же ситуации на мировом рынке можно с уверенностью утверждать: ввиду дефицита и дороговизны удобрений их использование в этом году сократится. Что неизбежно приведет к падению урожаев и росту цен на сельскохозяйственную продукцию как в силу повышения ее себестоимости (из-за роста цен на удобрения, топливо, средства защиты растений и так далее), так и по причине недостаточности самого урожая. То есть ситуацию на рынке продовольствия засасывает в своеобразную воронку событий и в глобальном масштабе уже вряд ли можно что-то сильно изменить. Одни страны столкнутся с подорожанием продуктов питания в большей или меньшей степени, другие — с самым настоящим голодом. Причем не из-за природных катаклизмов, а благодаря действиям, предпринимаемым коллективным Западом ,— от бешеной работы печатных станков в США и Европе до нездоровых решений, навязываемых в рамках зеленой повестки, и от сомнительных методов регулирования рынков до безумной санкционной политики.
https://ria.ru/20211116/potok-1759381886.html
https://ria.ru/20220118/elektroenergiya-1768450596.html
https://ria.ru/20211024/urozhay-1755960013.html
https://ria.ru/20211005/zima-1753261383.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/nischeta-1759759342.html
сша
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, авторы, сша, евросоюз, газпром, северный поток — 2, цены на нефть, россия
08:00 29.01.2022
 

Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать

© AP Photo / Mike GrollРабочие собирают цветную капусту на ферме в Фултонхэме, штат Нью-Йорк, США
Рабочие собирают цветную капусту на ферме в Фултонхэме, штат Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Mike Groll
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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На Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений. Интересно, что практически одновременно эту неприятность заметили такие монстры, как The Wall Street Journal и The Times. При этом англичане пошли дальше американцев, ограничившихся лишь обозначением серьезности проблемы. The Times же спрогнозировала голод по всему миру, а заодно и назначила виноватого — конечно же, Россию. Мол, цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что, в свою очередь, было спровоцировано Россией.
Утверждение это, конечно, абсурдно, с какой стороны к нему не подходи. В частности, Россия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила добычу газа на десять процентов. Экспортные поставки в физическом измерении выросли тоже, пусть и немного, примерно на два процента. Они могли бы повыситься и больше, но именно Евросоюз, с которым Россия наилучшим образом связана газопроводами, в последние годы делал все, чтобы этого не случилось.
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября 2021, 23:15
Цены улетят в небо. Британцев взбудоражили новости о "Северном потоке — 2"
Ведь это ЕС еще в 2009 году принял так называемый третий энергопакет, направленный против газодобывающих компаний и в первую очередь против "Газпрома". Он предполагал перераспределение прибыли российской корпорации в пользу европейских газораспределительных компаний и трейдеров. Разными методами: от изначального разделения добычи и транспортировки газа до пришедшего позже перехода от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной (формульной) цене на спотовую с биржевыми ценами.
Поначалу новая схема сработала, как нужно было ее инициаторам, — цены на газ в Европе несколько снизились, как и прибыли "Газпрома". А в позапрошлом году доходило даже до того, что концерн был вынужден поставлять газ в убыток себе.
Тогда же польской компании PGNiG удалось выиграть у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок по контракту: в формулу цены, ранее привязанной к нефти и нефтепродуктам, была добавлена существенная составляющая биржевых цен на газ. Это привело еще и к возврату корпорацией излишне уплаченных поляками 1,5 миллиарда долларов, и к изменению формулы цены в большинстве других долгосрочных контрактов "Газпрома".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 19:58
Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на электроэнергию в Европе
Но потом наступил 2021 год и аттракцион невиданной щедрости закончился.
В рамках восстановления мировой экономики после жестких пандемийных ограничений 2020 года, к тому же на фоне навязываемой Западом зеленой повестки, из-за которой резко сократились капиталовложения в разведку и разработку месторождений углеводородов, еще в первом полугодии наметился дефицит газа, подстегнувший рост цен на биржах. Все контрагенты "Газпрома", переписавшие формулу в долгосрочных контрактах, по мере роста цен на бирже стали получать контрактный газ по все большей цене. Кстати, сделали это не все. Турция, например, оставила прежнюю формулу и сейчас получает газ по одной из наименьших цен в Европе. А вот Польша уже переплатила благодаря своей пирровой победе четыре миллиарда долларов и продолжает это делать.
На всем этом фоне сама же Европа чуть ли не на год затягивает сертификацию оператора новенького "Северного потока — 2". И это притом, что "Оператора газотранспортной системы Украины", который был выделен из "Нафтогаза Украины" в декабре 2019 года и управляет старой украинской трубой, европейцы сертифицировали за пару дней.
Весенне-полевые работы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября 2021, 08:00
Россия в 2022 году может остаться без урожая
Одним словом, ситуация с дорогим газом была создана исключительно руками Запада и, прежде всего, европейцев. А потому удивительно другое: что проблемы дефицита и дороговизны удобрений в Америке и Европе замечены только сегодня. Мы об этом предупреждали еще в октябре. Именно тогда стало известно о массовом сокращении производства удобрений европейскими производителями. Сначала в рамках их отказа от докупки газа по спотовым ценам сверх получаемого по долгосрочным контрактам. Но с лагом в пару месяцев по описанным выше причинам существенно подорожал и контрактный газ. Всего осенью в Европе было остановлено до 40 процентов производственных мощностей.
В большинстве стран мира существенно сократились запасы удобрений. Ряд государств ограничивает или запрещает их экспорт, в частности, Китай — вывоз фосфорных удобрений. Россия с 1 декабря 2021-го на полгода ввела квоты на экспорт удобрений. В этой ситуации власти КНДР, в значительной мере потерявшие доступ к китайским удобрениям, обязали своих крестьян собирать в этом качестве человеческие экскременты — и смешного тут мало: в стране еще помнят жуткий голод 1990-х. А что делает Запад? Он вводит санкции против белорусских удобрений, стреляя себе тем самым в ногу, но обвиняя Россию.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября 2021, 23:04
В Британии заявили о приближении тяжелой зимы из-за высоких цен на газ
В итоге по сравнению с 2020-м в конце 2021 года удобрения на мировом рынке подорожали в 2-3 и более раз — в зависимости от вида. И европейский ценник на них находится в авангарде. Россия на этом фоне выглядит островком стабильности. По данным Минсельхоза, цены на удобрения здесь сейчас даже падают. И хотя, разумеется, они остаются выше цен 2020 года, но зато вернулись примерно к уровню лета 2021-го. Разрыв с мировыми ценами сформировался довольно существенный, и изменения этого тренда в министерстве не ожидают.
Относительно же ситуации на мировом рынке можно с уверенностью утверждать: ввиду дефицита и дороговизны удобрений их использование в этом году сократится. Что неизбежно приведет к падению урожаев и росту цен на сельскохозяйственную продукцию как в силу повышения ее себестоимости (из-за роста цен на удобрения, топливо, средства защиты растений и так далее), так и по причине недостаточности самого урожая. То есть ситуацию на рынке продовольствия засасывает в своеобразную воронку событий и в глобальном масштабе уже вряд ли можно что-то сильно изменить. Одни страны столкнутся с подорожанием продуктов питания в большей или меньшей степени, другие — с самым настоящим голодом. Причем не из-за природных катаклизмов, а благодаря действиям, предпринимаемым коллективным Западом ,— от бешеной работы печатных станков в США и Европе до нездоровых решений, навязываемых в рамках зеленой повестки, и от сомнительных методов регулирования рынков до безумной санкционной политики.
Нищета - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 11:03Авторы
Нищета наступает на Европу: людям не хватает денег на еду
 
ЭкономикаАвторыСШАЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
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