Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/gaz-1770089379.html
К чему на самом деле приведет решение России отключить газ Европе
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения "действий России" - РИА Новости, 29.01.2022
К чему на самом деле приведет решение России отключить газ Европе
Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T00:58
2022-01-29T06:32
в мире
украина
киев
азербайджан
баку
сша
европа
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.Как утверждает газета, в ЕС опасаются, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине.Один из собеседников издания отметил, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в Европу.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а обвинения в "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/gaz-1769650881.html
https://ria.ru/20220126/gaz-1769580353.html
https://ria.ru/20220126/gaz-1769638447.html
украина
киев
азербайджан
баку
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, азербайджан, баку, сша, европа, дмитрий песков, евросоюз, нато, россия, кадри симсон
00:58 29.01.2022 (обновлено: 06:32 29.01.2022)
 
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения "действий России"

FT: ЕК проведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа на случай ответных мер России

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Как утверждает газета, в ЕС опасаются, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине.

"ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа при экстренной ситуации", — говорится в публикации.

Один из собеседников издания отметил, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 17:23
В Германии признали зависимость от российского газа
Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в Европу.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
Здание государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
26 января, 12:32
Европа нашла неожиданную "альтернативу" российскому газу
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а обвинения в "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
26 января, 16:32
Европейцы нашли, кого заставить производить для них газ
 
В миреУкраинаКиевАзербайджанБакуСШАЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОРоссияКадри Симсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связей
08:26Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и США
07:40Эксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоинов
07:09При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
07:01"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому
06:42Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России
06:35На Чукотке на девочку напала стая собак
06:27Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам
06:17Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
05:27На Камчатке выявили первые случаи омикрон-штамма
05:24Вирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штамма
05:12В работе Instagram произошел сбой
05:06Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"
04:30Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году
04:28Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России
04:18Вирусолог не исключил новые волны коронавируса
04:13Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
04:09Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтов
04:02В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
03:54Россия перестала быть слабой страной, заявил экс-советник Джорджа Буша
Лента новостейМолния
Посол в Японии обсудил с руководством Хоккайдо развитие гуманитарных связейПосол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта между КНР и СШАЭксперт рассказал, сколько может приносить бюджету майнинг биткоиновПри пожаре в Архангельской области погибли пять человек"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к ЗеленскомуЭксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в РоссииНа Чукотке на девочку напала стая собакПосольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрамНарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИНа Камчатке выявили первые случаи омикрон-штаммаВирусолог объяснил быстрое распространение омикрон-штаммаВ работе Instagram произошел сбойРоссия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"Экономист напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 годуPolitico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о РоссииВирусолог не исключил новые волны коронавирусаВильфанд предупредил москвичей о мартовской температуреМиниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллион фунтовВ Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинацииРоссия перестала быть слабой страной, заявил экс-советник Джорджа Буша