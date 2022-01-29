https://ria.ru/20220129/gaz-1770089379.html

К чему на самом деле приведет решение России отключить газ Европе

FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения "действий России" - РИА Новости, 29.01.2022

К чему на самом деле приведет решение России отключить газ Европе

Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T00:58

2022-01-29T00:58

2022-01-29T06:32

в мире

украина

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азербайджан

баку

сша

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.Как утверждает газета, в ЕС опасаются, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине.Один из собеседников издания отметил, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в Европу.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а обвинения в "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/gaz-1769650881.html

https://ria.ru/20220126/gaz-1769580353.html

https://ria.ru/20220126/gaz-1769638447.html

украина

киев

азербайджан

баку

сша

европа

россия

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в мире, украина, киев, азербайджан, баку, сша, европа, дмитрий песков, евросоюз, нато, россия, кадри симсон