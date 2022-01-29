К чему на самом деле приведет решение России отключить газ Европе

00:58 29.01.2022 (обновлено: 06:32 29.01.2022)
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения "действий России"
FT: ЕК проведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа на случай ответных мер России
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
"ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа при экстренной ситуации", — говорится в публикации.
Один из собеседников издания отметил, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).
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