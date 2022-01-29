https://ria.ru/20220129/evakuatsiya-1770137762.html
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения - РИА Новости, 29.01.2022
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения
Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:42
2022-01-29T16:42
2022-01-29T16:43
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также инвалидов, являются фейковыми, их авторов уже ищут правоохранители, сообщает администрация Центрального района."Накануне неустановленными лицами на парадных домов были расклеены объявления о проведении учений по эвакуации и рассредоточению гражданского населения, в том числе детей. Информация не соответствует действительности", - информируют районные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Администрация просит жителей Центрального района проверять информацию в официальных источниках."Лица, стоящие за расклейкой объявлений, в данный момент устанавливаются. В их отношении будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - заключают власти.Как следует из скрина фейкового объявления, который сопровождает пост, горожан просят подготовится к эвакуации в пункты временного размещения (ПВР) утром 8 февраля. В рамках "учений" в ПВР якобы должны доставляться и маломобильные люди, а также дети по отдельности от родителей. По сообщению интернет-газеты "Фонтанка", аналогичные объявления появились и в Василеостровском районе Петербурга.
https://ria.ru/20220129/evakuatsiya-1770094285.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:42 29.01.2022 (обновлено: 16:43 29.01.2022)
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения
Власти Петербурга: сообщения об учебной эвакуации горожан являются фейковыми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также инвалидов, являются фейковыми, их авторов уже ищут правоохранители, сообщает администрация Центрального района.
"Накануне неустановленными лицами на парадных домов были расклеены объявления о проведении учений по эвакуации и рассредоточению гражданского населения, в том числе детей. Информация не соответствует действительности", - информируют районные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Администрация просит жителей Центрального района проверять информацию в официальных источниках.
"Лица, стоящие за расклейкой объявлений, в данный момент устанавливаются. В их отношении будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - заключают власти.
Как следует из скрина фейкового объявления, который сопровождает пост, горожан просят подготовится к эвакуации в пункты временного размещения (ПВР) утром 8 февраля. В рамках "учений" в ПВР якобы должны доставляться и маломобильные люди, а также дети по отдельности от родителей. По сообщению интернет-газеты "Фонтанка", аналогичные объявления появились и в Василеостровском районе Петербурга
.