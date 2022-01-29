https://ria.ru/20220129/evakuatsiya-1770137762.html

Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения

Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения - РИА Новости, 29.01.2022

Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения

Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:42

2022-01-29T16:42

2022-01-29T16:43

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также инвалидов, являются фейковыми, их авторов уже ищут правоохранители, сообщает администрация Центрального района."Накануне неустановленными лицами на парадных домов были расклеены объявления о проведении учений по эвакуации и рассредоточению гражданского населения, в том числе детей. Информация не соответствует действительности", - информируют районные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Администрация просит жителей Центрального района проверять информацию в официальных источниках."Лица, стоящие за расклейкой объявлений, в данный момент устанавливаются. В их отношении будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - заключают власти.Как следует из скрина фейкового объявления, который сопровождает пост, горожан просят подготовится к эвакуации в пункты временного размещения (ПВР) утром 8 февраля. В рамках "учений" в ПВР якобы должны доставляться и маломобильные люди, а также дети по отдельности от родителей. По сообщению интернет-газеты "Фонтанка", аналогичные объявления появились и в Василеостровском районе Петербурга.

https://ria.ru/20220129/evakuatsiya-1770094285.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)