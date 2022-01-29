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https://ria.ru/20220129/evakuatsiya-1770137762.html
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения - РИА Новости, 29.01.2022
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения
Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T16:42
2022-01-29T16:43
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также инвалидов, являются фейковыми, их авторов уже ищут правоохранители, сообщает администрация Центрального района."Накануне неустановленными лицами на парадных домов были расклеены объявления о проведении учений по эвакуации и рассредоточению гражданского населения, в том числе детей. Информация не соответствует действительности", - информируют районные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Администрация просит жителей Центрального района проверять информацию в официальных источниках."Лица, стоящие за расклейкой объявлений, в данный момент устанавливаются. В их отношении будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - заключают власти.Как следует из скрина фейкового объявления, который сопровождает пост, горожан просят подготовится к эвакуации в пункты временного размещения (ПВР) утром 8 февраля. В рамках "учений" в ПВР якобы должны доставляться и маломобильные люди, а также дети по отдельности от родителей. По сообщению интернет-газеты "Фонтанка", аналогичные объявления появились и в Василеостровском районе Петербурга.
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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:42 29.01.2022 (обновлено: 16:43 29.01.2022)
 
Власти Петербурга опровергли данные об учебной эвакуации населения

Власти Петербурга: сообщения об учебной эвакуации горожан являются фейковыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Появившиеся в центре Санкт-Петербурга объявления о якобы грядущих учениях, предполагающих отработку эвакуации детей по отдельности от родителей, а также инвалидов, являются фейковыми, их авторов уже ищут правоохранители, сообщает администрация Центрального района.
"Накануне неустановленными лицами на парадных домов были расклеены объявления о проведении учений по эвакуации и рассредоточению гражданского населения, в том числе детей. Информация не соответствует действительности", - информируют районные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
03:43
На Камчатке появились фейковые объявления о пробных эвакуациях
Администрация просит жителей Центрального района проверять информацию в официальных источниках.
"Лица, стоящие за расклейкой объявлений, в данный момент устанавливаются. В их отношении будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - заключают власти.
Как следует из скрина фейкового объявления, который сопровождает пост, горожан просят подготовится к эвакуации в пункты временного размещения (ПВР) утром 8 февраля. В рамках "учений" в ПВР якобы должны доставляться и маломобильные люди, а также дети по отдельности от родителей. По сообщению интернет-газеты "Фонтанка", аналогичные объявления появились и в Василеостровском районе Петербурга.
 
Санкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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