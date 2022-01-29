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В ДНР заявили о повреждении подстанции в результате обстрела со стороны ВСУ
В ДНР заявили о повреждении подстанции в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.01.2022
В ДНР заявили о повреждении подстанции в результате обстрела со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли из минометов пригород Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:52
2022-01-29T16:26
в мире
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москва
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов пригород Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По его словам, ВСУ вели огонь из 60-миллиметровых минометов. При этом получила повреждения Еленовская тяговая подстанция."Всего зафиксировано девять разрывов мин. Пять из них — непосредственно на территории инфраструктурного объекта", — сказал представитель ведомства.Он уточнил, что обстрел повредил кровлю и остекление подстанции, а также силовой трансформатор.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
https://ria.ru/20220128/perebroska-1770079402.html
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в мире, киев, оон, москва, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика
12:52 29.01.2022 (обновлено: 16:26 29.01.2022)
 
В ДНР заявили о повреждении подстанции в результате обстрела со стороны ВСУ

Представитель ДНР: в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена тяговая подстанция

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный у села Зайцево в Донецкой области
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов пригород Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, ВСУ вели огонь из 60-миллиметровых минометов. При этом получила повреждения Еленовская тяговая подстанция.
"Всего зафиксировано девять разрывов мин. Пять из них — непосредственно на территории инфраструктурного объекта", — сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что обстрел повредил кровлю и остекление подстанции, а также силовой трансформатор.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 21:58
В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 19:57Сказано в эфире
Политолог: США специально накаляют ситуацию в Донбассе
 
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