https://ria.ru/20220129/dnr-1770117351.html

В ДНР заявили о повреждении подстанции в результате обстрела со стороны ВСУ

В ДНР заявили о повреждении подстанции в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.01.2022

В ДНР заявили о повреждении подстанции в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли из минометов пригород Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:52

2022-01-29T12:52

2022-01-29T16:26

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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов пригород Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По его словам, ВСУ вели огонь из 60-миллиметровых минометов. При этом получила повреждения Еленовская тяговая подстанция."Всего зафиксировано девять разрывов мин. Пять из них — непосредственно на территории инфраструктурного объекта", — сказал представитель ведомства.Он уточнил, что обстрел повредил кровлю и остекление подстанции, а также силовой трансформатор.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://ria.ru/20220128/perebroska-1770079402.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/donbass-1768808998.html

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в мире, киев, оон, москва, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика