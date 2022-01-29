10:15 29.01.2022 (обновлено: 18:18 29.01.2022)
Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Правительство выделило регионам более семи миллиардов рублей на поддержку поликлиник
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациентка в регистратуре городской поликлиники
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Регионам выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник, сообщили в пресс-службе правительства.
"Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Решение принято на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, поскольку от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.
"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", — сказал премьер на заседании правительства, которое состоялось 27 января.
В последние дни число заразившихся коронавирусом в России резко увеличилось — накануне выявили более 98 тысяч случаев. При этом госпитализировали немногим более 14 тысяч человек, но значительно выросло число обращений в поликлиники.