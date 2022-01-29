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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220129/byudzhet-1770106881.html
Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник - РИА Новости, 29.01.2022
Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Регионам выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:15
2022-01-29T18:18
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Регионам выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник, сообщили в пресс-службе правительства."Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Решение принято на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, поскольку от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.В последние дни число заразившихся коронавирусом в России резко увеличилось — накануне выявили более 98 тысяч случаев. При этом госпитализировали немногим более 14 тысяч человек, но значительно выросло число обращений в поликлиники.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:15 29.01.2022 (обновлено: 18:18 29.01.2022)
 
Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Правительство выделило регионам более семи миллиардов рублей на поддержку поликлиник

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациентка в регистратуре городской поликлиники
Пациентка в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Регионам выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник, сообщили в пресс-службе правительства.
"Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Решение принято на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, поскольку от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.
"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", — сказал премьер на заседании правительства, которое состоялось 27 января.
В последние дни число заразившихся коронавирусом в России резко увеличилось — накануне выявили более 98 тысяч случаев. При этом госпитализировали немногим более 14 тысяч человек, но значительно выросло число обращений в поликлиники.
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