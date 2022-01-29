https://ria.ru/20220129/byudzhet-1770106881.html

Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник - РИА Новости, 29.01.2022

Правительство выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Регионам выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T10:15

2022-01-29T10:15

2022-01-29T18:18

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Регионам выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник, сообщили в пресс-службе правительства."Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Решение принято на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, поскольку от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.В последние дни число заразившихся коронавирусом в России резко увеличилось — накануне выявили более 98 тысяч случаев. При этом госпитализировали немногим более 14 тысяч человек, но значительно выросло число обращений в поликлиники.

https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html

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