https://ria.ru/20220129/britaniya-1770112933.html
Сенатор назвал Британию помощником США в антироссийской политике
Сенатор назвал Британию помощником США в антироссийской политике - РИА Новости, 29.01.2022
Сенатор назвал Британию помощником США в антироссийской политике
Великобритания мнит себя глобальной империей, но на деле она является помощником США в их политике против России, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:45
2022-01-29T11:45
2022-01-29T11:45
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Великобритания мнит себя глобальной империей, но на деле она является помощником США в их политике против России, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящей неделе планирует посетить Европу и провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины."Британия до сих пор мнит себя глобальной империей, но уже давно служит старшим помощником Вашингтона в его играх против Москвы и континентальной Европы", - сказал Климов.По его словам, все остальное - "лишь следствия этой опасной для мира политики".
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сша, москва, великобритания, владимир путин, андрей климов, борис джонсон, россия
Сенатор назвал Британию помощником США в антироссийской политике
Сенатор Климов: Британия давно стала помощником США в их антироссийской политике