https://ria.ru/20220129/avto-1770121844.html

Мособлдума предложила расширить полномочия регионов по эвакуации авто

Мособлдума предложила расширить полномочия регионов по эвакуации авто - РИА Новости, 29.01.2022

Мособлдума предложила расширить полномочия регионов по эвакуации авто

Мособлдума направила в Госдуму инициативу по передаче права региональным властям эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, сейчас это могут делать... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:26

2022-01-29T13:26

2022-01-29T13:26

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

московская областная дума

госдума рф

авто

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мособлдума направила в Госдуму инициативу по передаче права региональным властям эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, сейчас это могут делать только инспекторы ГИБДД, говорится на сайте областной думы."Мособлдума направила в Госдуму закинициативу, согласно которой органы власти смогут эвакуировать неправильно припаркованные авто. Сейчас это могут делать только сотрудники ГИБДД", - сказано в публикации.От жителей региона часто поступают жалобы на неправильную парковку, уточнили в пресс-службе. Сейчас практика эвакуации авто властями существует в Москве и Санкт-Петербурге."Такое решение позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД, сократить административные издержки, оперативно реагировать на нарушения, и как итог - будет способствовать комфортной городской среде", - добавили в публикации.

https://ria.ru/20220123/skoraya-1769159567.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, московская областная дума, госдума рф, авто