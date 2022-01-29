https://ria.ru/20220129/avto-1770121844.html
Мособлдума предложила расширить полномочия регионов по эвакуации авто
Мособлдума предложила расширить полномочия регионов по эвакуации авто - РИА Новости, 29.01.2022
Мособлдума предложила расширить полномочия регионов по эвакуации авто
Мособлдума направила в Госдуму инициативу по передаче права региональным властям эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, сейчас это могут делать... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:26
2022-01-29T13:26
2022-01-29T13:26
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
московская областная дума
госдума рф
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755250583_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_6f53164e84a80956d9da7718dc9fa178.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мособлдума направила в Госдуму инициативу по передаче права региональным властям эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, сейчас это могут делать только инспекторы ГИБДД, говорится на сайте областной думы."Мособлдума направила в Госдуму закинициативу, согласно которой органы власти смогут эвакуировать неправильно припаркованные авто. Сейчас это могут делать только сотрудники ГИБДД", - сказано в публикации.От жителей региона часто поступают жалобы на неправильную парковку, уточнили в пресс-службе. Сейчас практика эвакуации авто властями существует в Москве и Санкт-Петербурге."Такое решение позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД, сократить административные издержки, оперативно реагировать на нарушения, и как итог - будет способствовать комфортной городской среде", - добавили в публикации.
https://ria.ru/20220123/skoraya-1769159567.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755250583_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eaab77397ac2fd92442a2df743704ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, московская областная дума, госдума рф, авто
Мособлдума предложила расширить полномочия регионов по эвакуации авто
Мособлдума предложила властям регионов самим эвакуировать неправильно припаркованные авто