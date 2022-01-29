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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220129/avstraliya-1769975583.html
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа - РИА Новости, 29.01.2022
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа
Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 миллионов долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:19
2022-01-29T01:19
туризм
экология
австралия
новости - туризм
большой барьерный риф
туризм
в мире
квинсленд
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 миллионов долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят 64 тысячи рабочих мест, объявило в пятницу правительство страны.Новый план подразумевает увеличение к 2050 году инвестиций до трех миллиардов австралийских долларов (2,1 миллиарда долларов США). По словам премьера Австралии Скотта Моррисона, средства пойдут на повышение качества воды, предотвращение эрозии и загрязнения океана.Большой Барьерный риф протянулся на 2300 километров вдоль побережья Квинсленда. Считается, что потепление воды в Мировом океане может привести к гибели кораллов.
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экология, австралия, новости - туризм, большой барьерный риф, туризм, в мире, квинсленд, скотт моррисон, стиль жизни
01:19 29.01.2022
 
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа

Австралия дополнительно выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа

© Depositphotos / Steffen BinkeЗеленая черепаха. Большой барьерный риф
Зеленая черепаха. Большой барьерный риф - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / Steffen Binke
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 миллионов долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят 64 тысячи рабочих мест, объявило в пятницу правительство страны.
Новый план подразумевает увеличение к 2050 году инвестиций до трех миллиардов австралийских долларов (2,1 миллиарда долларов США). По словам премьера Австралии Скотта Моррисона, средства пойдут на повышение качества воды, предотвращение эрозии и загрязнения океана.
Большой Барьерный риф протянулся на 2300 километров вдоль побережья Квинсленда. Считается, что потепление воды в Мировом океане может привести к гибели кораллов.
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ТуризмЭкологияАвстралияНовости - ТуризмБольшой Барьерный рифТуризмВ миреКвинслендСкотт МоррисонСтиль жизни
 
 
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