https://ria.ru/20220129/avstraliya-1769975583.html

Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа

Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа - РИА Новости, 29.01.2022

Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа

Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 миллионов долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:19

2022-01-29T01:19

2022-01-29T01:19

туризм

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большой барьерный риф

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 миллионов долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят 64 тысячи рабочих мест, объявило в пятницу правительство страны.Новый план подразумевает увеличение к 2050 году инвестиций до трех миллиардов австралийских долларов (2,1 миллиарда долларов США). По словам премьера Австралии Скотта Моррисона, средства пойдут на повышение качества воды, предотвращение эрозии и загрязнения океана.Большой Барьерный риф протянулся на 2300 километров вдоль побережья Квинсленда. Считается, что потепление воды в Мировом океане может привести к гибели кораллов.

https://ria.ru/20210524/avstraliya-1733335033.html

австралия

большой барьерный риф

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