https://ria.ru/20220129/avstraliya-1769975583.html
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа - РИА Новости, 29.01.2022
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа
Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 миллионов долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:19
2022-01-29T01:19
2022-01-29T01:19
туризм
экология
австралия
новости - туризм
большой барьерный риф
туризм
в мире
квинсленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156173/15/1561731599_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_f8d62a7897cee63a442e379b7fc0fb18.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 миллионов долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят 64 тысячи рабочих мест, объявило в пятницу правительство страны.Новый план подразумевает увеличение к 2050 году инвестиций до трех миллиардов австралийских долларов (2,1 миллиарда долларов США). По словам премьера Австралии Скотта Моррисона, средства пойдут на повышение качества воды, предотвращение эрозии и загрязнения океана.Большой Барьерный риф протянулся на 2300 километров вдоль побережья Квинсленда. Считается, что потепление воды в Мировом океане может привести к гибели кораллов.
https://ria.ru/20210524/avstraliya-1733335033.html
австралия
большой барьерный риф
квинсленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156173/15/1561731599_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9101395e8ed7ff71d4e290dc2fb24e7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, австралия, новости - туризм, большой барьерный риф, туризм, в мире, квинсленд, скотт моррисон, стиль жизни
Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа
Австралия дополнительно выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа