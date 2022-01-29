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В Петербурге арестовали ресторатора, выступавшего против QR-кодов
В Петербурге арестовали ресторатора, выступавшего против QR-кодов - РИА Новости, 29.01.2022
В Петербурге арестовали ресторатора, выступавшего против QR-кодов
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 марта ресторатора и адвоката Александра Коновалова, задержанного по подозрению в посредничестве во... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T02:02
2022-01-29T03:26
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 марта ресторатора и адвоката Александра Коновалова, задержанного по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.Коновалов известен как неформальный лидер владельцев заведений общепита в Петербурге, недовольных введением QR-кодов. Ранее следственное управление СК по Петербургу сообщило, что его задержали в рамках расследования дела о посредничестве во взяточничестве по части два статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства Коновалова прошли обыски.Отмечается, что Коновалов просил домашний арест, залог в миллион рублей или личное поручительство.По версии следствия, управляющая одного из кафе в центре города рассказала Коновалову, что в сентябре полиция при проверке в области законодательства об административных правонарушениях изъяла в ее заведении кальяны и табак. Коновалов же предложил девушке передать через него как посредника 50 тысяч рублей правоохранительным органам, чтобы те вернули изъятое, добавили в СК. Управляющая согласилась. Он договорился с полицейскими, и 22 сентября в кафе вернули изъятые кальяны и табачные изделия, в тот же день Коновалов передал сотрудникам одного из территориальных отделов полиции 50 тысяч рублей, утверждают следователи.В выходные стражи порядка провели рейд по кафе и барам в Петербурге на улице Рубинштейна, нарушавшим антиковидные ограничения. В результате приостановили деятельность 20 заведений. Органы возбудили дело по части один статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По информации городского управления Следственного комитета, заведения работали ночью без QR-кодов. На людей, находившихся во время проверки в барах, составили 103 протокола об административных правонарушениях, а в отношении юридических лиц — 32 протокола.Во вторник на улицу Рубинштейна пришел Коновалов. Он заявил, что не собирается исполнять постановление о проверке QR-кодов. Сотрудники правопорядка не пропустили его в один из закрытых баров, а заведения взяли под охрану.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
02:02 29.01.2022 (обновлено: 03:26 29.01.2022)
 
В Петербурге арестовали ресторатора, выступавшего против QR-кодов

Суд в Петербурге арестовал до 27 марта Коновалова, задержанного по подозрению во взятке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода в ресторане. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 марта ресторатора и адвоката Александра Коновалова, задержанного по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.
Коновалов известен как неформальный лидер владельцев заведений общепита в Петербурге, недовольных введением QR-кодов. Ранее следственное управление СК по Петербургу сообщило, что его задержали в рамках расследования дела о посредничестве во взяточничестве по части два статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства Коновалова прошли обыски.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова", — уточнили в объединенной пресс-службе.

Отмечается, что Коновалов просил домашний арест, залог в миллион рублей или личное поручительство.
По версии следствия, управляющая одного из кафе в центре города рассказала Коновалову, что в сентябре полиция при проверке в области законодательства об административных правонарушениях изъяла в ее заведении кальяны и табак. Коновалов же предложил девушке передать через него как посредника 50 тысяч рублей правоохранительным органам, чтобы те вернули изъятое, добавили в СК. Управляющая согласилась. Он договорился с полицейскими, и 22 сентября в кафе вернули изъятые кальяны и табачные изделия, в тот же день Коновалов передал сотрудникам одного из территориальных отделов полиции 50 тысяч рублей, утверждают следователи.
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Во вторник на улицу Рубинштейна пришел Коновалов. Он заявил, что не собирается исполнять постановление о проверке QR-кодов. Сотрудники правопорядка не пропустили его в один из закрытых баров, а заведения взяли под охрану.
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