https://ria.ru/20220129/arest-1770092036.html

В Петербурге арестовали ресторатора, выступавшего против QR-кодов

В Петербурге арестовали ресторатора, выступавшего против QR-кодов - РИА Новости, 29.01.2022

В Петербурге арестовали ресторатора, выступавшего против QR-кодов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 марта ресторатора и адвоката Александра Коновалова, задержанного по подозрению в посредничестве во... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T02:02

2022-01-29T02:02

2022-01-29T03:26

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 марта ресторатора и адвоката Александра Коновалова, задержанного по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.Коновалов известен как неформальный лидер владельцев заведений общепита в Петербурге, недовольных введением QR-кодов. Ранее следственное управление СК по Петербургу сообщило, что его задержали в рамках расследования дела о посредничестве во взяточничестве по части два статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства Коновалова прошли обыски.Отмечается, что Коновалов просил домашний арест, залог в миллион рублей или личное поручительство.По версии следствия, управляющая одного из кафе в центре города рассказала Коновалову, что в сентябре полиция при проверке в области законодательства об административных правонарушениях изъяла в ее заведении кальяны и табак. Коновалов же предложил девушке передать через него как посредника 50 тысяч рублей правоохранительным органам, чтобы те вернули изъятое, добавили в СК. Управляющая согласилась. Он договорился с полицейскими, и 22 сентября в кафе вернули изъятые кальяны и табачные изделия, в тот же день Коновалов передал сотрудникам одного из территориальных отделов полиции 50 тысяч рублей, утверждают следователи.В выходные стражи порядка провели рейд по кафе и барам в Петербурге на улице Рубинштейна, нарушавшим антиковидные ограничения. В результате приостановили деятельность 20 заведений. Органы возбудили дело по части один статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По информации городского управления Следственного комитета, заведения работали ночью без QR-кодов. На людей, находившихся во время проверки в барах, составили 103 протокола об административных правонарушениях, а в отношении юридических лиц — 32 протокола.Во вторник на улицу Рубинштейна пришел Коновалов. Он заявил, что не собирается исполнять постановление о проверке QR-кодов. Сотрудники правопорядка не пропустили его в один из закрытых баров, а заведения взяли под охрану.

https://ria.ru/20220128/peterburg-1769889505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия