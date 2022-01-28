14:55 28.01.2022 (обновлено: 14:56 28.01.2022)
Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой
Кандидат в президенты Франции Земмур призвал Меланшона не разговаривать с ним как с псом
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Между крайне правым кандидатом в президенты Франции Эриком Земмуром и левым кандидатом Жан-Люком Меланшоном в ходе теледебатов произошла перепалка: Меланшон грубо одернул Земмура, после чего последний призвал конкурента не разговаривать с ним как с собакой.
Теледебаты между Земмуром и Меланшоном по миграционному вопросу на канале Canale 8 вылились в словесную перепалку между кандидатами.
15 декабря 2021, 08:00Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов
Когда подошла очередь Меланшона, Земмур в какой-то момент перебил его, на что лидер "Непокорившейся Франции" резко отреагировал. "Место!" - бросил он в сторону соперника. Земмур не оставил эту реплику без ответа: "Не разговаривайте со мной как с собакой, понятно?" Меланшон же заявил, что будет разговаривать так, как хочет.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили ряд кандидатов, среди которых - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, а также член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший министр экономики Арно Монтебур, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Действующий президент Эммануэль Макрон пока не объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.
1 декабря 2021, 08:00Против системы: человек, который бросает вызов президенту