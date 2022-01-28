Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/zemmur-1769996036.html
Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой
Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой - РИА Новости, 28.01.2022
Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой
Между крайне правым кандидатом в президенты Франции Эриком Земмуром и левым кандидатом Жан-Люком Меланшоном в ходе теледебатов произошла перепалка: Меланшон... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:55
2022-01-28T14:56
в мире
франция
жан-люк меланшон
эрик земмур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg
ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Между крайне правым кандидатом в президенты Франции Эриком Земмуром и левым кандидатом Жан-Люком Меланшоном в ходе теледебатов произошла перепалка: Меланшон грубо одернул Земмура, после чего последний призвал конкурента не разговаривать с ним как с собакой.Теледебаты между Земмуром и Меланшоном по миграционному вопросу на канале Canale 8 вылились в словесную перепалку между кандидатами.Когда подошла очередь Меланшона, Земмур в какой-то момент перебил его, на что лидер "Непокорившейся Франции" резко отреагировал. "Место!" - бросил он в сторону соперника. Земмур не оставил эту реплику без ответа: "Не разговаривайте со мной как с собакой, понятно?" Меланшон же заявил, что будет разговаривать так, как хочет.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили ряд кандидатов, среди которых - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, а также член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший министр экономики Арно Монтебур, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока не объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.
https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html
https://ria.ru/20211201/zemmour-1761510484.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ed1dd8602e2c4019ab3276ace617dcbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, жан-люк меланшон, эрик земмур
14:55 28.01.2022 (обновлено: 14:56 28.01.2022)
 
Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой

Кандидат в президенты Франции Земмур призвал Меланшона не разговаривать с ним как с псом

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Между крайне правым кандидатом в президенты Франции Эриком Земмуром и левым кандидатом Жан-Люком Меланшоном в ходе теледебатов произошла перепалка: Меланшон грубо одернул Земмура, после чего последний призвал конкурента не разговаривать с ним как с собакой.
Теледебаты между Земмуром и Меланшоном по миграционному вопросу на канале Canale 8 вылились в словесную перепалку между кандидатами.
Сторонники французского ультраправого кандидата в президенты 2022 года Эрика Земмура во время предвыборного митинга в Вильпенте, недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 08:00
Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов
Когда подошла очередь Меланшона, Земмур в какой-то момент перебил его, на что лидер "Непокорившейся Франции" резко отреагировал. "Место!" - бросил он в сторону соперника. Земмур не оставил эту реплику без ответа: "Не разговаривайте со мной как с собакой, понятно?" Меланшон же заявил, что будет разговаривать так, как хочет.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили ряд кандидатов, среди которых - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, а также член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший министр экономики Арно Монтебур, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Действующий президент Эммануэль Макрон пока не объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 08:00
Против системы: человек, который бросает вызов президенту
 
В миреФранцияЖан-Люк МеланшонЭрик Земмур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против России
01:34Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник
01:32Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
Лента новостейМолния
Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против РоссииБритания подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источникДжонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дниУкраина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году