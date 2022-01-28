https://ria.ru/20220128/zemmur-1769996036.html

Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой

Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой - РИА Новости, 28.01.2022

Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой

Между крайне правым кандидатом в президенты Франции Эриком Земмуром и левым кандидатом Жан-Люком Меланшоном в ходе теледебатов произошла перепалка: Меланшон... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:55

2022-01-28T14:55

2022-01-28T14:56

в мире

франция

жан-люк меланшон

эрик земмур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Между крайне правым кандидатом в президенты Франции Эриком Земмуром и левым кандидатом Жан-Люком Меланшоном в ходе теледебатов произошла перепалка: Меланшон грубо одернул Земмура, после чего последний призвал конкурента не разговаривать с ним как с собакой.Теледебаты между Земмуром и Меланшоном по миграционному вопросу на канале Canale 8 вылились в словесную перепалку между кандидатами.Когда подошла очередь Меланшона, Земмур в какой-то момент перебил его, на что лидер "Непокорившейся Франции" резко отреагировал. "Место!" - бросил он в сторону соперника. Земмур не оставил эту реплику без ответа: "Не разговаривайте со мной как с собакой, понятно?" Меланшон же заявил, что будет разговаривать так, как хочет.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили ряд кандидатов, среди которых - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, а также член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший министр экономики Арно Монтебур, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока не объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html

https://ria.ru/20211201/zemmour-1761510484.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, жан-люк меланшон, эрик земмур