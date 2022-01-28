https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770060257.html
Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию
Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию - РИА Новости, 28.01.2022
Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры, но не по ситуации в Донбассе, заявил,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:14
2022-01-28T19:14
2022-01-28T22:00
россия
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киев
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дмитрий песков
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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры, но не по ситуации в Донбассе, заявил, что не может ее не обсуждать.Ранее в пятницу Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которой по решению "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) такие вопросы должны рассматриваться напрямую с Донецком и Луганском."Недавно, кажется, министр иностранных дел РФ говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился… нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?", - сказал Зеленский журналистам в пятницу.При этом он отметил, что "хочет встречаться и не боится любого формата". "Двухсторонний формат – мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?" - сказал он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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россия, в мире, киев, франция, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
19:14 28.01.2022 (обновлено: 22:00 28.01.2022)
Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию
Президент Украины Зеленский ответил на приглашение главы МИД Лаврова в Москву или Сочи
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры, но не по ситуации в Донбассе, заявил, что не может ее не обсуждать.
Ранее в пятницу Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву
, Сочи
или Санкт-Петербург
. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которой по решению "нормандского формата" (Германия
, Россия, Франция
, Украина
) такие вопросы должны рассматриваться напрямую с Донецком и Луганском.
"Недавно, кажется, министр иностранных дел РФ говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился… нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?", - сказал Зеленский журналистам в пятницу.
При этом он отметил, что "хочет встречаться и не боится любого формата". "Двухсторонний формат – мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?" - сказал он.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.