https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1769956869.html
Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог по нормализации отношений
Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог по нормализации отношений - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог по нормализации отношений
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, Москва готова, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:33
2022-01-28T12:33
2022-01-28T23:41
россия
в мире
украина
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, Москва готова, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, на эти действия, конечно, мы отвечаем: мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся", — заявил министр в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"."Но если он хочет обсуждать Донбасс — идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению "нормандского формата" должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений — если у него есть что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, — мы готовы это рассмотреть", — добавил Лавров.
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"Мы готовы" – Лавров о диалоге с Зеленским по нормализации отношений между странами
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся", - заявил министр в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
2022-01-28T12:33
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россия, в мире, украина, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:33 28.01.2022 (обновлено: 23:41 28.01.2022)
Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог по нормализации отношений
Глава МИД Лавров: если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает