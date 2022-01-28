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Путин подписал закон о проезде военнослужащих на лечение и отдых
Путин подписал закон о проезде военнослужащих на лечение и отдых - РИА Новости, 28.01.2022
Путин подписал закон о проезде военнослужащих на лечение и отдых
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий уволенным по возрасту или по состоянию здоровья военнослужащим право на проезд к месту... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:28
2022-01-28T14:28
2022-01-28T14:28
владимир путин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий уволенным по возрасту или по состоянию здоровья военнослужащим право на проезд к месту лечения или отдыха.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идёт об офицерах, общая продолжительность военной службы которых составляет не менее 25 лет, говорилось в пояснительной записке комитета Совфеда по обороне и безопасности.Они смогут воспользоваться правом бесплатного проезда воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом на лечение или на отдых один раз в год.Также право на соцгарантии по оказанию медпомощи и санаторно-курортному лечению получают члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца; родители, достигшие пенсионного возраста и родители-инвалиды старших и высших офицеров, погибших в период прохождения ими военной службы.Эти категории граждан тоже смогут бесплатно раз в год добраться до места лечения или отдыха.
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владимир путин
Путин подписал закон о проезде военнослужащих на лечение и отдых
Президент Путин подписал закон о проезде военнослужащих на лечение и отдых
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
, дающий уволенным по возрасту или по состоянию здоровья военнослужащим право на проезд к месту лечения или отдыха.
Соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идёт об офицерах, общая продолжительность военной службы которых составляет не менее 25 лет, говорилось в пояснительной записке комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Они смогут воспользоваться правом бесплатного проезда воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом на лечение или на отдых один раз в год.
Также право на соцгарантии по оказанию медпомощи и санаторно-курортному лечению получают члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца; родители, достигшие пенсионного возраста и родители-инвалиды старших и высших офицеров, погибших в период прохождения ими военной службы.
Эти категории граждан тоже смогут бесплатно раз в год добраться до места лечения или отдыха.