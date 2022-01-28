https://ria.ru/20220128/zaderzhanie-1769920979.html

Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов

Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов - РИА Новости, 28.01.2022

Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов

В Санкт-Петербурге задержали главврача клиники, три пациента которой умерли после обследования, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:31

2022-01-28T10:31

2022-01-28T14:15

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали главврача клиники, три пациента которой умерли после обследования, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержан главный врач ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр № 1" в рамках расследования дела", — сказал он.По информации Следственного комитета, как минимум шесть человек доставили в больницу в тяжелом состоянии после того, как они прошли в центре обследование желудка. Трое пациентов скончались, еще трое находятся в реанимации. У всех диагностировали отравление барием — веществом, которое применяется при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.Следователи возбудили уголовное дело. Росздравнадзор, со своей стороны, организовал проверку.

https://ria.ru/20220117/draka-1768228460.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия