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Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов
Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов - РИА Новости, 28.01.2022
Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов
В Санкт-Петербурге задержали главврача клиники, три пациента которой умерли после обследования, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:31
2022-01-28T14:15
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали главврача клиники, три пациента которой умерли после обследования, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержан главный врач ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр № 1" в рамках расследования дела", — сказал он.По информации Следственного комитета, как минимум шесть человек доставили в больницу в тяжелом состоянии после того, как они прошли в центре обследование желудка. Трое пациентов скончались, еще трое находятся в реанимации. У всех диагностировали отравление барием — веществом, которое применяется при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.Следователи возбудили уголовное дело. Росздравнадзор, со своей стороны, организовал проверку.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
10:31 28.01.2022 (обновлено: 14:15 28.01.2022)
 
Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов

Источник РИА Новости: главврача клиники в Петербурге задержали после гибели трех пациентов

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали главврача клиники, три пациента которой умерли после обследования, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержан главный врач ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр № 1" в рамках расследования дела", — сказал он.
По информации Следственного комитета, как минимум шесть человек доставили в больницу в тяжелом состоянии после того, как они прошли в центре обследование желудка. Трое пациентов скончались, еще трое находятся в реанимации. У всех диагностировали отравление барием — веществом, которое применяется при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
Следователи возбудили уголовное дело. Росздравнадзор, со своей стороны, организовал проверку.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:25
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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