https://ria.ru/20220128/zaderzhanie-1769920979.html
Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов
Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов - РИА Новости, 28.01.2022
Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов
В Санкт-Петербурге задержали главврача клиники, три пациента которой умерли после обследования, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:31
2022-01-28T10:31
2022-01-28T14:15
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали главврача клиники, три пациента которой умерли после обследования, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержан главный врач ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр № 1" в рамках расследования дела", — сказал он.По информации Следственного комитета, как минимум шесть человек доставили в больницу в тяжелом состоянии после того, как они прошли в центре обследование желудка. Трое пациентов скончались, еще трое находятся в реанимации. У всех диагностировали отравление барием — веществом, которое применяется при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.Следователи возбудили уголовное дело. Росздравнадзор, со своей стороны, организовал проверку.
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
10:31 28.01.2022 (обновлено: 14:15 28.01.2022)
Источник: главврача медцентра в Петербурге задержали после гибели пациентов
Источник РИА Новости: главврача клиники в Петербурге задержали после гибели трех пациентов