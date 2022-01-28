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Очная встреча Путина и Беглова не состоялась из-за антиковидных мер
Очная встреча Путина и Беглова не состоялась из-за антиковидных мер - РИА Новости, 28.01.2022
Очная встреча Путина и Беглова не состоялась из-за антиковидных мер
Очная встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым не состоялась из-за коронавирусных ограничений, сообщил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:07
2022-01-28T13:07
2022-01-28T13:07
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Очная встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым не состоялась из-за коронавирусных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, но, насколько мне известно, там достигнута договорённость, что губернатор отправил письменно президенту доклад по основным вопросам развития города. То есть фактически он все изложил письменно, и президент это получит и ознакомится с этим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Беглова.Днём ранее Песков анонсировал, что президент РФ обсудит рабочие вопросы с губернатором Санкт-Петербурга.
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политика, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков, россия
Очная встреча Путина и Беглова не состоялась из-за антиковидных мер
Пресс-секретарь Песков: очная встреча Путина и Беглова не состоялась из-за ограничений