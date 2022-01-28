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При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском погиб один человек
При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском погиб один человек - РИА Новости, 28.01.2022
При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском погиб один человек
Один из членов экипажа военного вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, умер по дороге в больницу, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:40
2022-01-28T19:38
происшествия
ульяновск
ми-8
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Один из членов экипажа военного вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, умер по дороге в больницу, сообщили в Минобороны."По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что вертолет поисково-спасательной службы перевез пострадавших на ближайший аэродром для дальнейшей доставки в лечебное учреждение.Военный следственный отдел СК России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним".Ми-8 упал на лед Волги в районе поселка Дубки. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
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ульяновск
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происшествия, ульяновск, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:40 28.01.2022 (обновлено: 19:38 28.01.2022)
 
При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском погиб один человек

При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском один член экипажа погиб, остальные ранены

© РИА Новости / Алексей ДаничевВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Один из членов экипажа военного вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, умер по дороге в больницу, сообщили в Минобороны.
"По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что вертолет поисково-спасательной службы перевез пострадавших на ближайший аэродром для дальнейшей доставки в лечебное учреждение.
Военный следственный отдел СК России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним".
Ми-8 упал на лед Волги в районе поселка Дубки. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
17:08
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2019-2022 годах
 
ПроисшествияУльяновскМи-8Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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