https://ria.ru/20220128/vertolet-1770041464.html

При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском погиб один человек

При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском погиб один человек - РИА Новости, 28.01.2022

При жесткой посадке Ми-8 под Ульяновском погиб один человек

Один из членов экипажа военного вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, умер по дороге в больницу, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:40

2022-01-28T17:40

2022-01-28T19:38

происшествия

ульяновск

ми-8

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Один из членов экипажа военного вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, умер по дороге в больницу, сообщили в Минобороны."По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что вертолет поисково-спасательной службы перевез пострадавших на ближайший аэродром для дальнейшей доставки в лечебное учреждение.Военный следственный отдел СК России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним".Ми-8 упал на лед Волги в районе поселка Дубки. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф)